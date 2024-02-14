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В инфекционной больнице Бурятии ввели карантин по кори - РИА Новости, 14.02.2024
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11:51 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/buryatiya-1927290285.html
В инфекционной больнице Бурятии ввели карантин по кори
В инфекционной больнице Бурятии ввели карантин по кори - РИА Новости, 14.02.2024
В инфекционной больнице Бурятии ввели карантин по кори
В Бурятии по предписанию Роспотребнадзора в республиканской клинической инфекционной больнице ввели карантин по кори, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:51
2024-02-14T11:51
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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УЛАН-УДЭ, 14 фев – РИА Новости. В Бурятии по предписанию Роспотребнадзора в республиканской клинической инфекционной больнице ввели карантин по кори, сообщает пресс-служба минздрава республики. "В связи с предписанием управления Роспотребнадзора по республике Бурятия о закрытии Республиканской клинической инфекционной больницы на карантин минздрав республики Бурятия временно открывает дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и кишечными инфекциями на территории РКБ (республиканской клинической больницы - ред.) им. Н.А. Семашко. Пациентов с подозрениями на корь будут продолжать принимать в РКИБ (республиканской клинической инфекционной больнице - ред.). Данная мера временна", - сообщили в пресс-службе. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии РИА Новости сообщили, что ведется статистика заболевания корью, точное количество будет известно по окончании месяца. Ранее было известно о девяти случаях заболевания. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В инфекционной больнице Бурятии ввели карантин по кори

В Бурятии закрыли республиканскую инфекционную больницу из-за вспышки кори

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАмпула вакцины коревой в поликлинике
Ампула вакцины коревой в поликлинике - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ампула вакцины коревой в поликлинике. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 фев – РИА Новости. В Бурятии по предписанию Роспотребнадзора в республиканской клинической инфекционной больнице ввели карантин по кори, сообщает пресс-служба минздрава республики.
"В связи с предписанием управления Роспотребнадзора по республике Бурятия о закрытии Республиканской клинической инфекционной больницы на карантин минздрав республики Бурятия временно открывает дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и кишечными инфекциями на территории РКБ (республиканской клинической больницы - ред.) им. Н.А. Семашко. Пациентов с подозрениями на корь будут продолжать принимать в РКИБ (республиканской клинической инфекционной больнице - ред.). Данная мера временна", - сообщили в пресс-службе.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии РИА Новости сообщили, что ведется статистика заболевания корью, точное количество будет известно по окончании месяца. Ранее было известно о девяти случаях заболевания.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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