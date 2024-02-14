https://ria.ru/20240214/bukhalovo-1927341311.html

Власти Бухалово под Ярославлем оценили идею оставить название села

Власти Бухалово под Ярославлем оценили идею оставить название села - РИА Новости, 14.02.2024

Власти Бухалово под Ярославлем оценили идею оставить название села

В администрации поселения в Ярославской области, куда входит село Бухалово, рассказали РИА Новости, что спокойно относятся к отзыву из Госдумы законопроекта о... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:34

2024-02-14T14:34

2024-02-14T14:34

ярославская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. В администрации поселения в Ярославской области, куда входит село Бухалово, рассказали РИА Новости, что спокойно относятся к отзыву из Госдумы законопроекта о запрете оскорбительных названий географических объектов, поскольку таковым Бухалово - с ударением на "у" - не считают. Ранее стало известно, что авторы отзывают из ГД законопроект о запрете на использование в названиях населенных пунктов "оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей наименований". Законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и депутатом Антоном Ткачевым. В пояснительной записке говорилось, что законопроектом предлагается разрешить органам муниципальных образований переименовывать географические объекты, в том числе населенные пункты. По мнению авторов инициативы, жители населенных пунктов с названиями типа Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка и Шалава сталкиваются с травлей. Даванков рассказывал РИА Новости, в частности, о том, что на такую травлю жаловались жители деревни Шалава в Ярославской области. По его словам, молодёжь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку, потому что "никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово". Исполняющий обязанности главы Середского сельского поселения Даниловского района Ярославской области на время отпуска руководителя Владимир Хребтов рассказал РИА Новости, что не считает название села Бухалово оскорбительным или уничижительным, потому что при его произношении ударение ставится на букву "у". "Никогда обращений в администрацию сельского поселения от жителей о переименовании населенного пункта не поступало", - рассказал Хребтов. Он отметил, что если бы был не местным, а посторонним человеком, то, увидев написание названия села, тоже произнес бы его как БухАлово. "Но если я родился, образно говоря, в БухАлово, то даже если сменят название, моей родиной все равно останется БухАлово. И так будет для всех старожилов. Но, конечно, с годами новые поколения будут смотреть на название по-новому, поэтому если есть обращения от людей, если они недовольны, то почему бы и не позволить им это название сменить", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240214/rostov-1927295812.html

https://ria.ru/20240122/nazvaniya-1922771220.html

ярославская область

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ярославская область, общество