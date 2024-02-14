https://ria.ru/20240214/bosniya-1927377824.html

Запад превратил Боснию и Герцеговину в свою колонию, заявил МИД России

Запад превратил Боснию и Герцеговину в свою колонию, заявил МИД России - РИА Новости, 14.02.2024

Запад превратил Боснию и Герцеговину в свою колонию, заявил МИД России

Страны коллективного Запада отняли у Боснии и Герцеговины суверенитет, превратив страну в свою колонию, подменяя принципы Дейтонских соглашений, сообщила... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:38

2024-02-14T16:38

2024-02-14T16:38

в мире

босния и герцеговина

россия

мария захарова

евросоюз

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны коллективного Запада отняли у Боснии и Герцеговины суверенитет, превратив страну в свою колонию, подменяя принципы Дейтонских соглашений, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По сути у Боснии и Герцеговины отняли суверенитет и сделали это те, кто громогласно за него ратует, ссылается на Дейтонские соглашения. Европейское государство Босния и Герцеговина превращено в колонию коллективного Запада, который продолжает свои эксперименты над его народами, которые и без того пострадали от агрессии НАТО в 1995 году", - сказала она на брифинге. По словам Захаровой, Россию, как одного из гарантов общего рамочного Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 года и члена руководящего комитета по его реализации, "серьезно беспокоят противоправные действия западных участников многосторонних усилий по постконфликтному урегулированию в Боснии и Герцеговине". Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что Запад пытается подменить фундаментальные принципы мирного договора, следуя лучшим традициям своей неоколониальной политики. "Суверенной Боснии и Герцеговине открыто диктуются приоритеты в виде безальтернативного следования курса ЕС, НАТО, отказ от связей с третьими странами", - отметила она. Цель колониальной политики Запада - превратить Боснию и Герцеговину в сырьевой и политический придаток западного блока, резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20240125/germaniya-1923487269.html

https://ria.ru/20231227/bosniya-1918408526.html

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, босния и герцеговина, россия, мария захарова, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)