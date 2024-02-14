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Запад превратил Боснию и Герцеговину в свою колонию, заявил МИД России - РИА Новости, 14.02.2024
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16:38 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/bosniya-1927377824.html
Запад превратил Боснию и Герцеговину в свою колонию, заявил МИД России
Запад превратил Боснию и Герцеговину в свою колонию, заявил МИД России - РИА Новости, 14.02.2024
Запад превратил Боснию и Герцеговину в свою колонию, заявил МИД России
Страны коллективного Запада отняли у Боснии и Герцеговины суверенитет, превратив страну в свою колонию, подменяя принципы Дейтонских соглашений, сообщила... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:38
2024-02-14T16:38
в мире
босния и герцеговина
россия
мария захарова
евросоюз
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны коллективного Запада отняли у Боснии и Герцеговины суверенитет, превратив страну в свою колонию, подменяя принципы Дейтонских соглашений, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По сути у Боснии и Герцеговины отняли суверенитет и сделали это те, кто громогласно за него ратует, ссылается на Дейтонские соглашения. Европейское государство Босния и Герцеговина превращено в колонию коллективного Запада, который продолжает свои эксперименты над его народами, которые и без того пострадали от агрессии НАТО в 1995 году", - сказала она на брифинге. По словам Захаровой, Россию, как одного из гарантов общего рамочного Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 года и члена руководящего комитета по его реализации, "серьезно беспокоят противоправные действия западных участников многосторонних усилий по постконфликтному урегулированию в Боснии и Герцеговине". Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что Запад пытается подменить фундаментальные принципы мирного договора, следуя лучшим традициям своей неоколониальной политики. "Суверенной Боснии и Герцеговине открыто диктуются приоритеты в виде безальтернативного следования курса ЕС, НАТО, отказ от связей с третьими странами", - отметила она. Цель колониальной политики Запада - превратить Боснию и Герцеговину в сырьевой и политический придаток западного блока, резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20240125/germaniya-1923487269.html
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в мире, босния и герцеговина, россия, мария захарова, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Босния и Герцеговина, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Запад превратил Боснию и Герцеговину в свою колонию, заявил МИД России

Захарова: Запад подменил принципы Дейтонских соглашений и лишил БиГ суверенитета

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Боснии и Герцеговины в городе Сараево
Флаг Боснии и Герцеговины в городе Сараево - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Боснии и Герцеговины в городе Сараево. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны коллективного Запада отняли у Боснии и Герцеговины суверенитет, превратив страну в свою колонию, подменяя принципы Дейтонских соглашений, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"По сути у Боснии и Герцеговины отняли суверенитет и сделали это те, кто громогласно за него ратует, ссылается на Дейтонские соглашения. Европейское государство Босния и Герцеговина превращено в колонию коллективного Запада, который продолжает свои эксперименты над его народами, которые и без того пострадали от агрессии НАТО в 1995 году", - сказала она на брифинге.
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По словам Захаровой, Россию, как одного из гарантов общего рамочного Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 года и члена руководящего комитета по его реализации, "серьезно беспокоят противоправные действия западных участников многосторонних усилий по постконфликтному урегулированию в Боснии и Герцеговине".
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что Запад пытается подменить фундаментальные принципы мирного договора, следуя лучшим традициям своей неоколониальной политики. "Суверенной Боснии и Герцеговине открыто диктуются приоритеты в виде безальтернативного следования курса ЕС, НАТО, отказ от связей с третьими странами", - отметила она.
Цель колониальной политики Запада - превратить Боснию и Герцеговину в сырьевой и политический придаток западного блока, резюмировала Захарова.
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В миреБосния и ГерцеговинаРоссияМария ЗахароваЕвросоюзНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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