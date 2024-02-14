Запад превратил Боснию и Герцеговину в свою колонию, заявил МИД России
Захарова: Запад подменил принципы Дейтонских соглашений и лишил БиГ суверенитета
Флаг Боснии и Герцеговины в городе Сараево. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны коллективного Запада отняли у Боснии и Герцеговины суверенитет, превратив страну в свою колонию, подменяя принципы Дейтонских соглашений, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"По сути у Боснии и Герцеговины отняли суверенитет и сделали это те, кто громогласно за него ратует, ссылается на Дейтонские соглашения. Европейское государство Босния и Герцеговина превращено в колонию коллективного Запада, который продолжает свои эксперименты над его народами, которые и без того пострадали от агрессии НАТО в 1995 году", - сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, Россию, как одного из гарантов общего рамочного Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 года и члена руководящего комитета по его реализации, "серьезно беспокоят противоправные действия западных участников многосторонних усилий по постконфликтному урегулированию в Боснии и Герцеговине".
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что Запад пытается подменить фундаментальные принципы мирного договора, следуя лучшим традициям своей неоколониальной политики. "Суверенной Боснии и Герцеговине открыто диктуются приоритеты в виде безальтернативного следования курса ЕС, НАТО, отказ от связей с третьими странами", - отметила она.
Цель колониальной политики Запада - превратить Боснию и Герцеговину в сырьевой и политический придаток западного блока, резюмировала Захарова.