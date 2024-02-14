https://ria.ru/20240214/bolnitsa-1927367534.html

ВОЗ заявила о потере связи с персоналом больницы "Насер" на юге Газы

ВОЗ заявила о потере связи с персоналом больницы "Насер" на юге Газы - РИА Новости, 14.02.2024

ВОЗ заявила о потере связи с персоналом больницы "Насер" на юге Газы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряла связь с медицинским персоналом окруженной больницы Насера в Хан-Юнисе, гуманитарный доступ заблокирован,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:07

2024-02-14T16:07

2024-02-14T16:30

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ЖЕНЕВА, 14 фев – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряла связь с медицинским персоналом окруженной больницы Насера в Хан-Юнисе, гуманитарный доступ заблокирован, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X."Убиты мирные жители, отдан приказ эвакуировать людей, ищущих убежища, разрушена северная стена… Я встревожен тем, что, по сообщениям, происходит в медицинском комплексе Насер в Газе после того, как он находился в осаде около недели. Сообщается, что в результате боевых действий были разрушены склады медицинского оборудования и расходных материалов. Доступ в больницу по-прежнему затруднен - для нуждающихся нет безопасного коридора. За последние четыре дня было отказано в двух миссиях ВОЗ, и мы потеряли связь с персоналом больницы", - сказано в публикации.Глава ВОЗ добавил, что больница Насера является основой системы здравоохранения на юге сектора Газа и поэтому должна быть защищена, а гуманитарный доступ разрешен.Ранее палестинское министерство здравоохранения заявило, что израильские войска ужесточили блокаду и обстрелы окрестностей медицинского комплекса "Насер", добавив, что подобными действиями ЦАХАЛ подвергает опасности жизни находящихся на территории больницы 300 медицинских сотрудников и 450 больных и раненых, а также 10 тысяч беженцев, проживающих в находящейся неподалеку переоборудованной школе.В минздраве Палестины также отметили, что военнослужащие ЦАХАЛа активно препятствует передвижению машин скорой помощи, добавив, что сотрудники экстренной службы эвакуируют раненых рискуя своими жизнями, добавив, что сам медицинский комплекс "Насер" обесточен уже более четырех дней из-за нехватки горючего для электрогенераторов.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28,5 тысячи человек, пострадали более 68,2 тысячи человек.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240214/voz-1927361589.html

https://ria.ru/20240127/gaza-1923787603.html

https://ria.ru/20240214/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240126/gaza-1923775520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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