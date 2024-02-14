https://ria.ru/20240214/biometriya-1927426531.html

Минцифры предложили упростить регистрацию биометрии

Минцифры предложили упростить регистрацию биометрии - РИА Новости, 14.02.2024

Минцифры предложили упростить регистрацию биометрии

Минцифры РФ предлагает упростить регистрацию биометрии, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:26

2024-02-14T19:26

2024-02-14T19:26

россия

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает упростить регистрацию биометрии, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как отметили в пресс-службе министерства, это не повлияет на безопасность данных. "Минцифры готовит проект постановления, который позволит упростить процедуры регистрации биометрии. Людям, которые хотят получать больше услуг по биометрии, будет проще повысить ее уровень. Это не повлияет на безопасность данных. Они по-прежнему будут надежно защищены", - сказали в пресс-службе. Сейчас для регистрации биометрических данных в упрощенном формате нужно только приложение "Госуслуги Биометрия" и подтвержденная учетная запись: достаточно передать в систему свое фото и – по желанию – записать голос. Для сдачи биометрии в стандартном режиме нужно отсканировать загранпаспорт нового образца и считать телефоном с функцией NFC зашифрованные на пластиковой странице данные. Подтвержденную биометрию можно зарегистрировать только при личном визите в банк. Министерство предлагает упростить процедуру очного подтверждения биометрии: если данные уже есть в приложении "Госуслуги Биометрия", их нужно будет просто сверить в банке, а не сдавать повторно. Это поможет сэкономить время на процедуру. "Также станет проще зарегистрировать стандартную биометрию тем, кто сдавал ее в банках до передачи в ЕБС. Они смогут повысить уровень биометрии в приложении "Госуслуги Биометрия" без загранпаспорта. Упростить процедуру позволяет то, что эти люди ранее уже подтвердили личность очно", - добавили в Минцифры. Уровень биометрии зависит от способа регистрации и полноты сведений, предоставленных пользователем, и влияет на количество услуг и сервисов, которыми можно воспользоваться. К примеру, те, у кого есть подтвержденная биометрия, могут дистанционно открывать счет в банке и оформить электронную подпись. Ранее с 1 июня 2023 года в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные теперь будут обрабатываться только внутри "Единой биометрической системы". Отозвать согласие на обработку таких данных человек может через МФЦ, а также в личном кабинете на "Госуслугах" - там отображаются все заявления на размещение и обработку биометрических данных.

https://ria.ru/20240206/mintsifry-1925682019.html

https://ria.ru/20240120/biometriya-1922497353.html

https://ria.ru/20240131/biometriya-1924493721.html

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россия, общество