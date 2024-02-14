https://ria.ru/20240214/biomeditsina-1927420670.html

"Росатом" показал Путину разработки для "печати" тканей живых организмов

"Росатом" показал Путину разработки для "печати" тканей живых организмов - РИА Новости, 14.02.2024

"Росатом" показал Путину разработки для "печати" тканей живых организмов

Разработки "Росатома" в области биомедицины, в том числе для "выращивания" тканей, были представлены президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках II... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:57

2024-02-14T18:57

2024-02-14T18:57

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Разработки "Росатома" в области биомедицины, в том числе для "выращивания" тканей, были представлены президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках II Форума будущих технологий. Как сообщила пресс-служба атомной госкорпорации, на стенде "Росатома" Путину показали "аддитивные технологии, которые чрезвычайно эффективны в ситуациях, когда при лечении пациента невозможно обойтись без использования искусственных и биологических материалов". "В частности, продемонстрирован макет магнитоакустического биопринтера, который применяется для "выращивания" трубчатых тканей под действием физических полей, а также биореактор, где сосуд "учится" правильно работать. Этот прибор позволяет решить задачу по выращиванию функциональных кровеносных сосудов малого диаметра из биологического материала пациента. Выращенный из собственных клеток пациента кровеносный сосуд не будет отторгаться организмом, он будет развиваться и расти. Это особенно важно в детской трансплантологии", - отмечает "Росатом". "Предприятия "Росатома" ведут сегодня разработки в интересах здравоохранения в таких областях, как аддитивные технологии, радиофармацевтика и квантовые вычисления. Все исследования, которыми мы занимаемся в этом направлении, нацелены на существенное расширение возможностей врачей в оказании помощи пациентам. Так, в области аддитивных технологий мы уже создаем импланты из искусственных биоподобных материалов и начинаем выращивать органы человека из собственных клеток пациента", - сказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении. Сообщается, что ученые "Росатома" вырастили эквивалент кровеносного сосуда длиной 2 сантиметра. В их планах — до конца года получить эквиваленты длиной до 10 сантиметров. Опыт создания отдельных сосудов позволит перейти к следующему шагу — сложным разветвленным системам, то есть выращиванию целых органов, таких как щитовидная железа, почка, печень и другие. Кроме того, президенту РФ были представлены инновационные разработки и решения в области ядерной медицины. В частности, ему доложили о ходе строительства "Росатомом" в Обнинске Калужской области крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов по стандартам GMP. Параллельно со строительством завода ученые "Росатома" разрабатывают радиофармпрепараты, которые будут выпускаться госкорпорацией. В частности, такие технологии позволили медикам Центра радиологии Минздрава создать не имеющий аналогов в мире препарат на основе микросфер альбумина человека, меченных рением-188, — "Гепаторен-МРНЦ". Препарат уже применяется для лечения пациентов со злокачественными опухолями печени. Доставка препарата осуществляется через бедренную артерию непосредственно в печень. Далее он распределяется по сосудистой сети опухоли. Процедура позволяет в 90% случаев остановить рост новообразований и эффективна в комплексном лечении. Среди других уникальных разработок "Росатома", которые представили Владимиру Путину, - импланты биоподобного строения со специальным покрытием, эквивалентным костной ткани, что повышает совместимость с тканями пациента. Ученые "Росатома" первыми в стране получили регистрационные удостоверения на разработанное специальное программное обеспечение, которое позволяет создавать импланты уникальной формы в соответствии с данными КТ и МРТ пациента, и готовые изделия. Использование цифровых технологий сокращает срок получения готового импланта с 60 до 7 дней и позволяет ускорить восстановление пациентов в 2–3 раза. Путину также была продемонстрирована работа квантового алгоритма, который позволяет выявлять признаки пневмонии на рентгеновских изображениях: рост мощности квантовых компьютеров даст возможность обнаружения заболеваний на самых ранних стадиях. В части смежных технологий были представлены предсерийные образцы лазера и электроники для квантовых вычислений, которые тестируются в лабораториях Российского квантового центра в рамках реализации дорожной карты по квантовым вычислениям.

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https://ria.ru/20240111/biokompyuter-1920579216.html

https://ria.ru/20231004/diagnostika-1900010840.html

https://ria.ru/20240122/nauka-1922314175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, здоровье - общество