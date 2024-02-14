https://ria.ru/20240214/bezopasnost-1927446389.html

СМИ: Европа не сможет сама обеспечивать свою безопасность еще около 10 лет

СМИ: Европа не сможет сама обеспечивать свою безопасность еще около 10 лет - РИА Новости, 14.02.2024

СМИ: Европа не сможет сама обеспечивать свою безопасность еще около 10 лет

Страны Европы не смогут обеспечивать свою безопасность без помощи США еще по меньшей мере десять лет, передает в среду агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T21:47

2024-02-14T21:47

2024-02-14T21:47

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Страны Европы не смогут обеспечивать свою безопасность без помощи США еще по меньшей мере десять лет, передает в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Высокопоставленные чиновники знают, что не должны рассчитывать на США при защите Европы… Активность на континенте указывает, что он по меньшей мере в десятилетии от возможности защищаться без (американской - ред.) помощи", - говорится в сообщении агентства. Агентство отмечает, что если бы страны Европы оказались под атакой прямо сейчас, они бы зависели от США в целом ряде аспектов, причем в некоторых областях эта зависимость достаточно сильна. По словам источников издания, наиболее остро вопрос обстоит по поводу возможностей ПВО и ПРО, дальнобойных ракет и продвинутых компьютерных систем для проведения вычислений при ведении войны. Как сообщил Блумберг неназванный высокопоставленный дипломат из ЕС, худший сценарий для Европы – если она не сможет вложить достаточно средств в свою обороноспособность, после чего США не предоставят Украине больше помощи, а экс-президент США Дональд Трамп будет переизбран и объявит о выходе страны из НАТО. В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заявления Трампа о НАТО подрывают безопасность всех членов альянса. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". Ряд немецких и европейских политиков в ответ на слова Трампа призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС.

https://ria.ru/20240213/aktivy-1927190430.html

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в мире, сша, европа, россия, йенс столтенберг, дональд трамп, нато, евросоюз