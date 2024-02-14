https://ria.ru/20240214/bespilotniki-1927243514.html

В Туве для зоны СВО изготовили партию ударных БПЛА

В Туве для зоны СВО изготовили партию ударных БПЛА - РИА Новости, 14.02.2024

В Туве для зоны СВО изготовили партию ударных БПЛА

Сотрудники центра подготовки операторов военных беспилотников в Туве собрали для бойцов в зоне спецоперации партию ударных квадрокоптеров, которые можно... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:55

2024-02-14T09:55

2024-02-14T09:55

надежные люди

владислав ховалыг

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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. Сотрудники центра подготовки операторов военных беспилотников в Туве собрали для бойцов в зоне спецоперации партию ударных квадрокоптеров, которые можно использовать в разведывательных операциях, сообщил главы Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. "Сегодня снова побывал в нашем центре подготовки операторов военных беспилотников, где также ведется сборка БПЛА. В январе мы поддержали производство. Наша помощь позволила подготовить партию ста мощных ударных квадрокоптеров, которые также можно использовать для разведки. Их отправят в зону СВО уже завтра", - написал Ховалыг. Он отметил, что дроны собирают сами операторы, это позволяет не только учиться пилотированию, но и "чувствовать" беспилотники, хорошо разбираться в их устройстве, программировать и чинить в полевых условиях. Центр сертифицирован и выпустил 26 специалистов. На СВО они также передают знания сослуживцам. По словам главы Тувы, в центре стремятся расширить линейку выпускаемых дронов. В новую партию вошли два больших беспилотника. Их на фронте будут использовать для ретрансляции сигнала на ударные квадрокоптеры.

https://ria.ru/20240208/svo-1926162896.html

https://ria.ru/20240131/posylka-1924552633.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав ховалыг