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В Туве для зоны СВО изготовили партию ударных БПЛА - РИА Новости, 14.02.2024
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Надежные люди
 
09:55 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/bespilotniki-1927243514.html
В Туве для зоны СВО изготовили партию ударных БПЛА
В Туве для зоны СВО изготовили партию ударных БПЛА - РИА Новости, 14.02.2024
В Туве для зоны СВО изготовили партию ударных БПЛА
Сотрудники центра подготовки операторов военных беспилотников в Туве собрали для бойцов в зоне спецоперации партию ударных квадрокоптеров, которые можно... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:55
2024-02-14T09:55
надежные люди
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. Сотрудники центра подготовки операторов военных беспилотников в Туве собрали для бойцов в зоне спецоперации партию ударных квадрокоптеров, которые можно использовать в разведывательных операциях, сообщил главы Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. "Сегодня снова побывал в нашем центре подготовки операторов военных беспилотников, где также ведется сборка БПЛА. В январе мы поддержали производство. Наша помощь позволила подготовить партию ста мощных ударных квадрокоптеров, которые также можно использовать для разведки. Их отправят в зону СВО уже завтра", - написал Ховалыг. Он отметил, что дроны собирают сами операторы, это позволяет не только учиться пилотированию, но и "чувствовать" беспилотники, хорошо разбираться в их устройстве, программировать и чинить в полевых условиях. Центр сертифицирован и выпустил 26 специалистов. На СВО они также передают знания сослуживцам. По словам главы Тувы, в центре стремятся расширить линейку выпускаемых дронов. В новую партию вошли два больших беспилотника. Их на фронте будут использовать для ретрансляции сигнала на ударные квадрокоптеры.
https://ria.ru/20240208/svo-1926162896.html
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владислав ховалыг
Надежные люди, Владислав Ховалыг
В Туве для зоны СВО изготовили партию ударных БПЛА

В Туве для зоны СВО изготовили партию из ста ударных БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. Сотрудники центра подготовки операторов военных беспилотников в Туве собрали для бойцов в зоне спецоперации партию ударных квадрокоптеров, которые можно использовать в разведывательных операциях, сообщил главы Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
"Сегодня снова побывал в нашем центре подготовки операторов военных беспилотников, где также ведется сборка БПЛА. В январе мы поддержали производство. Наша помощь позволила подготовить партию ста мощных ударных квадрокоптеров, которые также можно использовать для разведки. Их отправят в зону СВО уже завтра", - написал Ховалыг.
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Он отметил, что дроны собирают сами операторы, это позволяет не только учиться пилотированию, но и "чувствовать" беспилотники, хорошо разбираться в их устройстве, программировать и чинить в полевых условиях. Центр сертифицирован и выпустил 26 специалистов. На СВО они также передают знания сослуживцам.
По словам главы Тувы, в центре стремятся расширить линейку выпускаемых дронов. В новую партию вошли два больших беспилотника. Их на фронте будут использовать для ретрансляции сигнала на ударные квадрокоптеры.
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