https://ria.ru/20240214/bespilotnik-1927355131.html

Воронежские власти опровергли информацию о цели сбитого беспилотника

Воронежские власти опровергли информацию о цели сбитого беспилотника - РИА Новости, 14.02.2024

Воронежские власти опровергли информацию о цели сбитого беспилотника

Власти Воронежской области опровергли информацию о возможной цели сбитого ночью над регионом беспилотника. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:20

2024-02-14T15:20

2024-02-14T15:20

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Власти Воронежской области опровергли информацию о возможной цели сбитого ночью над регионом беспилотника. Ранее сообщалось, что ночью в среду дежурными средствами ПВО на территории Воронежской области был уничтожен беспилотник самолетного типа. Как информировал губернатор региона Александр Гусев, разрушений на земле не было. Днем Telegram-канал Mash сообщил, что дрон пытался атаковать расположенное в области нефтехранилище "Придонское". "Информация о возможной цели беспилотника в Воронежской области, распространенная сегодня в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Остатки БПЛА были обнаружены вдали от населенных пунктов и каких-либо инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении правительства региона. Власти отмечают, что вероятный маршрут таких беспилотных летательных аппаратов могут определить только военные специалисты. "Все иные догадки некорректны. Призываем не вводить в заблуждение граждан", - сообщает правительство области.

https://ria.ru/20240213/dron-1927103785.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)