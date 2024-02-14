https://ria.ru/20240214/bespilotnik-1927355131.html
Воронежские власти опровергли информацию о цели сбитого беспилотника
Воронежские власти опровергли информацию о цели сбитого беспилотника - РИА Новости, 14.02.2024
Воронежские власти опровергли информацию о цели сбитого беспилотника
Власти Воронежской области опровергли информацию о возможной цели сбитого ночью над регионом беспилотника. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:20
2024-02-14T15:20
2024-02-14T15:20
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Власти Воронежской области опровергли информацию о возможной цели сбитого ночью над регионом беспилотника. Ранее сообщалось, что ночью в среду дежурными средствами ПВО на территории Воронежской области был уничтожен беспилотник самолетного типа. Как информировал губернатор региона Александр Гусев, разрушений на земле не было. Днем Telegram-канал Mash сообщил, что дрон пытался атаковать расположенное в области нефтехранилище "Придонское". "Информация о возможной цели беспилотника в Воронежской области, распространенная сегодня в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Остатки БПЛА были обнаружены вдали от населенных пунктов и каких-либо инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении правительства региона. Власти отмечают, что вероятный маршрут таких беспилотных летательных аппаратов могут определить только военные специалисты. "Все иные догадки некорректны. Призываем не вводить в заблуждение граждан", - сообщает правительство области.
https://ria.ru/20240213/dron-1927103785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Воронежские власти опровергли информацию о цели сбитого беспилотника
Воронежские власти опровергли информацию о цели сбитого ночью дрона
ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Власти Воронежской области опровергли информацию о возможной цели сбитого ночью над регионом беспилотника.
Ранее сообщалось, что ночью в среду дежурными средствами ПВО на территории Воронежской области
был уничтожен беспилотник самолетного типа. Как информировал губернатор региона Александр Гусев, разрушений на земле не было. Днем Telegram-канал Mash сообщил, что дрон пытался атаковать расположенное в области нефтехранилище "Придонское".
"Информация о возможной цели беспилотника в Воронежской области, распространенная сегодня в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Остатки БПЛА были обнаружены вдали от населенных пунктов и каких-либо инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении правительства региона.
Власти отмечают, что вероятный маршрут таких беспилотных летательных аппаратов могут определить только военные специалисты.
"Все иные догадки некорректны. Призываем не вводить в заблуждение граждан", - сообщает правительство области.
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