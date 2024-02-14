https://ria.ru/20240214/benefitsiary-1927212625.html

Небензя назвал западные корпорации бенефициарами роста цен на продукты

Небензя назвал западные корпорации бенефициарами роста цен на продукты - РИА Новости, 14.02.2024

Небензя назвал западные корпорации бенефициарами роста цен на продукты

Крупнейшие западные корпорации являются главными бенефициарами глобального роста цен на продукты, Россию же Запад огульно обвиняет в продовольственном кризисе,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T01:20

2024-02-14T01:20

2024-02-14T01:20

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ООН, 14 фев - РИА Новости. Крупнейшие западные корпорации являются главными бенефициарами глобального роста цен на продукты, Россию же Запад огульно обвиняет в продовольственном кризисе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Как указал постпред, по оценкам ООН, технически острой нехватки продовольствия в мире нет. По его словам, проблема - в неравномерном распределении, когда на Западе накоплены избыточные запасы, а в развивающихся государствах – дефицит. Он также указал, что крупнейшим производителям агропромышленной продукции выгодно поддерживать высокие цены на нее. "На этом фоне Запад, огульно и лукаво обвиняя Россию в глобальном продовольственном кризисе, замалчивает тот факт, что крупнейшие западные корпорации являются главными бенефициарами роста цен на продукты питания", - подчеркнул Небензя. "Речь идет о так называемой "большой четверке" (американские Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus), на долю которых приходится от 75% до 90% глобального оборота товаров АПК", - пояснил он. Как указал Небензя, их дочерние подразделения на Украине напрямую или через посредников владеют свыше 17 миллионами гектаров из 32 миллионов гектаров украинских пахотных земель, и они, пользуясь кризисной ситуацией в этой стране, нарастили объемы скупки украинских сельхозугодий по низким ценам. Постпред подчеркнул, что, по мнению ЮНКТАД, на глобальных продовольственных рынках за многие годы образовалась системная "смычка" крупных сельскохозяйственных компаний и западных же биржевых дилеров, искусственно провоцирующих всплески цен. "Таким образом, продовольственные кризисы во многом имеют спекулятивный характер", - заявил он. "А теперь призываем вновь ответить на вопрос, почему на фоне сверхприбылей западного агропромышленного комплекса угроза голода больнее всего бьет по развивающимся государствам с растущим населением? Да потому что западные колонизаторы в прошлом сознательно "затачивали" их для извлечения максимальной выгоды для метрополии, а не для того, чтобы они были способны прокормить свое население", - заключил Небензя.

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экономика, россия, украина, василий небензя, оон, юнктад