https://ria.ru/20240214/bayden-1927221276.html

Байден раскритиковал республиканцев за импичмент главе МВБ США

Байден раскритиковал республиканцев за импичмент главе МВБ США - РИА Новости, 14.02.2024

Байден раскритиковал республиканцев за импичмент главе МВБ США

Президент США Джо Байден обвинил республиканцев в палате представителей страны в "мелочных политических играх" за принятую резолюцию об импичменте министру... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T04:59

2024-02-14T04:59

2024-02-14T05:17

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил республиканцев в палате представителей страны в "мелочных политических играх" за принятую резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу. "История не будет благосклонна к республиканцам в палате представителей за их вопиющий неконституционный партийный шаг, направленный против уважаемого государственного служащего с целью вести мелкие политические игры", - говорится в опубликованном заявлении Байдена. По мнению американского лидера, Майоркас, который сам является кубинским иммигрантом из семьи политических беженцев, поддерживает верховенство закона и демонстрирует глубокую приверженность ценностям США. Ранее палата представителей по итогам проведенного голосования приняла резолюцию об объявлении Майоркасу импичмента. Это решение поддержали 214 конгрессменов, против выступили 213.Майоркас является членом правительства президента США, демократа Джо Байдена. Американский лидер его публично поддерживает. Американский сенат, которому предстоит принять окончательное решение по импичменту, в настоящее время также контролируется демократами.Резолюция об импичменте Майоркасу стала вторым подобным случаем за всю американскую историю в отношении главы федерального ведомства. В прошлый раз палата представителей принимала резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу 2 марта 1876 года за обвинения в коррупционном скандале. В тот же день он подал в отставку. Тем не менее полтора столетия назад главу ведомства защитил сенат, оправдав Белнапа уже после того, как он покинул свой пост. В случае с Майоркасом, которого палата представителей обвинила в разразившемся в стране миграционном кризисе, контролирующие сенат демократы с большой вероятностью также встанут на сторону министра.

https://ria.ru/20240214/mask-1927218098.html

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в мире, сша, джо байден