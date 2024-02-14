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СМИ: Байден призвал Нетаньяху к гибкости в вопросе освобождения палестинцев - РИА Новости, 14.02.2024
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04:17 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/bayden-1927220019.html
СМИ: Байден призвал Нетаньяху к гибкости в вопросе освобождения палестинцев
СМИ: Байден призвал Нетаньяху к гибкости в вопросе освобождения палестинцев - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ: Байден призвал Нетаньяху к гибкости в вопросе освобождения палестинцев
Президент США Джо Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху проявить больше гибкости в вопросе освобождения палестинских заключенных в рамках обмена... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T04:17
2024-02-14T04:17
в мире
израиль
сша
джо байден
биньямин нетаньяху
уильям бернс
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху проявить больше гибкости в вопросе освобождения палестинских заключенных в рамках обмена пленными, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников. По данным Axios, в ходе телефонного разговора 11 февраля Нетаньяху заявил Байдену, что Израиль готов освободить трех палестинцев за каждого освобожденного израильского пленного, как и в ходе предыдущей сделки с палестинским движением ХАМАС. "Байден... заявил, что, поскольку это переговоры, Израилю, возможно, придется отпустить больше палестинских заключенных при повышении соотношения, чем при предыдущей сделке", - говорится в сообщении портала. Телеканал Al Qahera News во вторник сообщал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани встречаются во вторник в Каире с египетскими официальными лицами. Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Бернс и Барнеа могут встретиться в Каире во вторник, чтобы возобновить переговоры по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
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в мире, израиль, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, уильям бернс, хамас, центральное разведывательное управление (цру), моссад
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Уильям Бернс, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Моссад
СМИ: Байден призвал Нетаньяху к гибкости в вопросе освобождения палестинцев

Axios: Байден призвал Нетаньяху к гибкости в вопросе освобождения палестинцев

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху проявить больше гибкости в вопросе освобождения палестинских заключенных в рамках обмена пленными, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников.
По данным Axios, в ходе телефонного разговора 11 февраля Нетаньяху заявил Байдену, что Израиль готов освободить трех палестинцев за каждого освобожденного израильского пленного, как и в ходе предыдущей сделки с палестинским движением ХАМАС.
«
"Байден... заявил, что, поскольку это переговоры, Израилю, возможно, придется отпустить больше палестинских заключенных при повышении соотношения, чем при предыдущей сделке", - говорится в сообщении портала.
Телеканал Al Qahera News во вторник сообщал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани встречаются во вторник в Каире с египетскими официальными лицами. Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Бернс и Барнеа могут встретиться в Каире во вторник, чтобы возобновить переговоры по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
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В миреИзраильСШАДжо БайденБиньямин НетаньяхуУильям БернсХАМАСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Моссад
 
 
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