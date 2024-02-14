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Минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом - РИА Новости, 14.02.2024
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03:23 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/bayden-1927218256.html
Минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом
Минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом - РИА Новости, 14.02.2024
Минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом
Министерство юстиции США обнаружило в телефоне Хантера Байдена – сына действующего президента Джо Байдена – фотографии, указывающие на употребление им... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T03:23
2024-02-14T03:23
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Министерство юстиции США обнаружило в телефоне Хантера Байдена – сына действующего президента Джо Байдена – фотографии, указывающие на употребление им наркотических веществ, следует из обнародованного отчета минюста. Согласно документу, фотографии относятся к периоду конца 2018 года. Именно тогда сын нынешнего главы государства сделал несколько снимков, указывающих, вопреки собственным заявлениям Хантера Байдена в суде, на его наркотическую зависимость. На фотографиях, в частности, запечатлены пакетики с наркотическими веществами (предположительно, речь идет о кокаине и крэк-кокаине) и принадлежности для их употребления. Кроме того, полученные минюстом свидетельства включают скриншоты из переписок Хантера Байдена, в которых он либо сам рассказывает о случаях употребления запрещенных веществ, либо интересуется возможностью их приобретения. Президентский сын отказывается признавать себя виновным в том, что в октябре 2018 года он якобы солгал по поводу употребления наркотиков, заполняя формуляр при покупке пистолета. При этом в своих мемуарах Хантер Байден все же раскрыл, что в тот период времени он был наркозависим.
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в мире, сша, джо байден, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден
Минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом

Минюст США нашел в телефоне Хантера Байдена свидетельства его наркозависимости

© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Министерство юстиции США обнаружило в телефоне Хантера Байдена – сына действующего президента Джо Байдена – фотографии, указывающие на употребление им наркотических веществ, следует из обнародованного отчета минюста.
Согласно документу, фотографии относятся к периоду конца 2018 года. Именно тогда сын нынешнего главы государства сделал несколько снимков, указывающих, вопреки собственным заявлениям Хантера Байдена в суде, на его наркотическую зависимость.
На фотографиях, в частности, запечатлены пакетики с наркотическими веществами (предположительно, речь идет о кокаине и крэк-кокаине) и принадлежности для их употребления. Кроме того, полученные минюстом свидетельства включают скриншоты из переписок Хантера Байдена, в которых он либо сам рассказывает о случаях употребления запрещенных веществ, либо интересуется возможностью их приобретения.
Президентский сын отказывается признавать себя виновным в том, что в октябре 2018 года он якобы солгал по поводу употребления наркотиков, заполняя формуляр при покупке пистолета. При этом в своих мемуарах Хантер Байден все же раскрыл, что в тот период времени он был наркозависим.
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