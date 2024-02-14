https://ria.ru/20240214/banki-1927220996.html

Банки не поддержали подход ЦБ к регулированию рассрочки

Банки не поддержали подход ЦБ к регулированию рассрочки - РИА Новости, 14.02.2024

Банки не поддержали подход ЦБ к регулированию рассрочки

Предлагаемый Банком России подход к регулированию рассрочки является одним из самых жестких в мире, он не принесет пользы ни потребителю, ни профессиональным... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T04:42

2024-02-14T04:42

2024-02-14T04:42

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Предлагаемый Банком России подход к регулированию рассрочки является одним из самых жестких в мире, он не принесет пользы ни потребителю, ни профессиональным кредиторам, а только негативно повлияет на продавцов, заявляет Ассоциация банков России (АБР) в обращении на имя главы ЦБ, с которым ознакомилось РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в декабре поручил кабмину и ЦБ до 1 июня определить механизм защиты прав граждан при оплате ими товаров, работ и услуг с бесплатной рассрочкой по аналогии с потребительским кредитом. В эти же сроки он поручил принять закон, чтобы платную рассрочку могли предоставлять только профессиональные кредиторы - в первую очередь это банки. Во вторник в ЦБ сообщили, что обсуждают с рынком две отдельные модели регулирования рассрочки. Для платной рассрочки правила по сути не отличаются от регулирования потребительского кредитования. А для бесплатной рассрочки рассматриваются дополнительные ограничения, в частности возможность предоставления такой услуги только специализированными операторами рассрочки. АБР рассмотрела проект федерального закона, подготовленного ЦБ, и пришла к выводу, что предлагается "один из самых жестких в мире вариантов регулирования", притом что в России несопоставимо меньший уровень проникновения сервисов рассрочки и закредитованности населения. Кроме того, такой вариант предлагается "без проведения исследований, подтверждающих незащищенность прав потребителей и наличия системных жалоб", указала ассоциация. "По нашему мнению, такой подход не принесет пользы ни потребителю, ни профессиональным кредиторам, но окажет негативное воздействие на широкий спектр продавцов, в первую очередь, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства", - говорится в обращении. "Учитывая изложенное, ассоциация не поддерживает инициативу Банка России о дополнительном регулировании продажи товаров и услуг физическим лицам в рассрочку в текущей ситуации", - добавили в АБР. При этом в АБР полагают, что при наличии аргументированного запроса со стороны общества, институтов защиты прав потребителей и самих сервисов рассрочки (BNPL, Buy now, pay later, или "покупай сейчас, плати потом") могут быть задействованы инструменты саморегулирования: например, силами одного из банковских объединений могла бы обеспечиваться аккредитация таких сервисов, выработка и верификация стандартов предоставления рассрочки, а также функционирование специализированных бюро кредитных историй.

https://ria.ru/20240206/pokupki-1925797843.html

https://ria.ru/20240214/moshenniki-1927212915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)