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Эквадорские поставщики бананов не смогут заместить российский рынок - РИА Новости, 14.02.2024
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01:09 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/banany-1927212065.html
Эквадорские поставщики бананов не смогут заместить российский рынок
Эквадорские поставщики бананов не смогут заместить российский рынок - РИА Новости, 14.02.2024
Эквадорские поставщики бананов не смогут заместить российский рынок
Эквадорские экспортеры бананов не смогут заместить российский рынок, сообщил РИА Новости президент ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE) Хосе Антонио... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T01:09
2024-02-14T01:09
экономика
россия
эквадор
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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КИТО, 14 фев - РИА Новости. Эквадорские экспортеры бананов не смогут заместить российский рынок, сообщил РИА Новости президент ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE) Хосе Антонио Идальго. "Российский рынок для эквадорского банана важен и незаменим. Он составляет 22% всех поставок за 2023 год", - сказал он. В неделю в Россию отправляется в среднем 1,4 миллиона коробок бананов из Эквадора. Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Глава местной ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар отметил, что это затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию. По словам Идальго, муха-горбатка не связана ни с одним этапом выращивания бананов и не является сельскохозяйственным вредителем. Кроме того, после решения Россельхознадзора фермеры и экспортеры бананов были уведомлены о необходимости выполнения плана действий, который включает усиление мониторинга на производственных площадках и упаковочных предприятиях, комплексную борьбу с вредителями. Идальго отмечает, что Россия может проверить строгое выполнение всех протоколов при упаковке и отправке бананов с предприятий, попавших под ограничения. Глава ассоциации выразил надежду, что как только ситуация разрешится, поставки с пяти предприятий возобновятся. "Как только ситуация прояснится и Эквадор продемонстрирует, что выполняет все протоколы производства и поставки в Россию, я уверен, что поставки продолжатся с возможностью увеличения в 2024 году", - сказал Идальго.
https://ria.ru/20240213/banany-1927095769.html
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экономика, россия, эквадор, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Эквадор, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Эквадорские поставщики бананов не смогут заместить российский рынок

Ассоциация: эквадорские поставщики бананов не смогут заместить российский рынок

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бананы
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КИТО, 14 фев - РИА Новости. Эквадорские экспортеры бананов не смогут заместить российский рынок, сообщил РИА Новости президент ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE) Хосе Антонио Идальго.
«
"Российский рынок для эквадорского банана важен и незаменим. Он составляет 22% всех поставок за 2023 год", - сказал он.
В неделю в Россию отправляется в среднем 1,4 миллиона коробок бананов из Эквадора.
Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Глава местной ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар отметил, что это затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию.
По словам Идальго, муха-горбатка не связана ни с одним этапом выращивания бананов и не является сельскохозяйственным вредителем. Кроме того, после решения Россельхознадзора фермеры и экспортеры бананов были уведомлены о необходимости выполнения плана действий, который включает усиление мониторинга на производственных площадках и упаковочных предприятиях, комплексную борьбу с вредителями.
Идальго отмечает, что Россия может проверить строгое выполнение всех протоколов при упаковке и отправке бананов с предприятий, попавших под ограничения.
Глава ассоциации выразил надежду, что как только ситуация разрешится, поставки с пяти предприятий возобновятся.
"Как только ситуация прояснится и Эквадор продемонстрирует, что выполняет все протоколы производства и поставки в Россию, я уверен, что поставки продолжатся с возможностью увеличения в 2024 году", - сказал Идальго.
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ЭкономикаРоссияЭквадорФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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