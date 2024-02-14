https://ria.ru/20240214/avtomobili-1927212480.html

Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими

Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими - РИА Новости, 14.02.2024

Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими

Китайские автомобили начинают превосходить европейские по ряду параметров, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T02:17

2024-02-14T02:17

2024-02-14T02:17

авто

егор васильев

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Китайские автомобили начинают превосходить европейские по ряду параметров, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Он напомнил, что китайцы не только перенимают европейские технологию, но и используют их тактику по выходу на рынок. Покупателей они привлекают дизайном авто и обилием опций, а также внедрением европейских стандартов сервисного обслуживания. После ухода иностранных брендов вся дилерская инфраструктура почти без затрат досталась китайским компаниям, и они этим с успехом пользуются.“В результате на данный момент мы имеем дело с китайскими машинами, которые не просто начинают превосходить европейцев, но и создаются с учетом специфики эксплуатации в непростых российских условиях”, - добавил Васильев.С учетом того, что легально купленные европейские, американские и японские модели обслуживать негде, а у машин, поступающих по схемам параллельного импорта, выявляются серьезные проблемы с эксплуатацией, преимущества китайских авто налицо, подытожил он.

https://ria.ru/20240201/avtokredit-1924713431.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, егор васильев