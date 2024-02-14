https://ria.ru/20240214/avtomobili-1927212480.html
Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими
Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими - РИА Новости, 14.02.2024
Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими
Китайские автомобили начинают превосходить европейские по ряду параметров, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T02:17
2024-02-14T02:17
2024-02-14T02:17
авто
егор васильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892237197_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_36a9e762859646b3e69293d9d4fdbaf9.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Китайские автомобили начинают превосходить европейские по ряду параметров, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Он напомнил, что китайцы не только перенимают европейские технологию, но и используют их тактику по выходу на рынок. Покупателей они привлекают дизайном авто и обилием опций, а также внедрением европейских стандартов сервисного обслуживания. После ухода иностранных брендов вся дилерская инфраструктура почти без затрат досталась китайским компаниям, и они этим с успехом пользуются.“В результате на данный момент мы имеем дело с китайскими машинами, которые не просто начинают превосходить европейцев, но и создаются с учетом специфики эксплуатации в непростых российских условиях”, - добавил Васильев.С учетом того, что легально купленные европейские, американские и японские модели обслуживать негде, а у машин, поступающих по схемам параллельного импорта, выявляются серьезные проблемы с эксплуатацией, преимущества китайских авто налицо, подытожил он.
https://ria.ru/20240201/avtokredit-1924713431.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892237197_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_6bad0d76f1ed240ada5480076e6de3ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, егор васильев
Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими
Эксперт Васильев: китайские автомобили начинают превосходить европейские
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Китайские автомобили начинают превосходить европейские по ряду параметров, рассказал агентству “Прайм”
автоэксперт Егор Васильев.
Он напомнил, что китайцы не только перенимают европейские технологию, но и используют их тактику по выходу на рынок. Покупателей они привлекают дизайном авто и обилием опций, а также внедрением европейских стандартов сервисного обслуживания. После ухода иностранных брендов вся дилерская инфраструктура почти без затрат досталась китайским компаниям, и они этим с успехом пользуются.
«
“В результате на данный момент мы имеем дело с китайскими машинами, которые не просто начинают превосходить европейцев, но и создаются с учетом специфики эксплуатации в непростых российских условиях”, - добавил Васильев.
С учетом того, что легально купленные европейские, американские и японские модели обслуживать негде, а у машин, поступающих по схемам параллельного импорта, выявляются серьезные проблемы с эксплуатацией, преимущества китайских авто налицо, подытожил он.
Средний размер автокредита приблизился к двум миллионам рублей