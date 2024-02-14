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Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими - РИА Новости, 14.02.2024
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02:17 14.02.2024
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Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими
Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими - РИА Новости, 14.02.2024
Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими
Китайские автомобили начинают превосходить европейские по ряду параметров, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T02:17
2024-02-14T02:17
авто
егор васильев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Китайские автомобили начинают превосходить европейские по ряду параметров, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Он напомнил, что китайцы не только перенимают европейские технологию, но и используют их тактику по выходу на рынок. Покупателей они привлекают дизайном авто и обилием опций, а также внедрением европейских стандартов сервисного обслуживания. После ухода иностранных брендов вся дилерская инфраструктура почти без затрат досталась китайским компаниям, и они этим с успехом пользуются.“В результате на данный момент мы имеем дело с китайскими машинами, которые не просто начинают превосходить европейцев, но и создаются с учетом специфики эксплуатации в непростых российских условиях”, - добавил Васильев.С учетом того, что легально купленные европейские, американские и японские модели обслуживать негде, а у машин, поступающих по схемам параллельного импорта, выявляются серьезные проблемы с эксплуатацией, преимущества китайских авто налицо, подытожил он.
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авто, егор васильев
Авто, Егор Васильев
Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими

Эксперт Васильев: китайские автомобили начинают превосходить европейские

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Geely во время разгрузки судна, прибывшего из Китая, во Владивостокском морском торговом порту
Автомобиль Geely во время разгрузки судна, прибывшего из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Китайские автомобили начинают превосходить европейские по ряду параметров, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Он напомнил, что китайцы не только перенимают европейские технологию, но и используют их тактику по выходу на рынок. Покупателей они привлекают дизайном авто и обилием опций, а также внедрением европейских стандартов сервисного обслуживания. После ухода иностранных брендов вся дилерская инфраструктура почти без затрат досталась китайским компаниям, и они этим с успехом пользуются.
«
“В результате на данный момент мы имеем дело с китайскими машинами, которые не просто начинают превосходить европейцев, но и создаются с учетом специфики эксплуатации в непростых российских условиях”, - добавил Васильев.
С учетом того, что легально купленные европейские, американские и японские модели обслуживать негде, а у машин, поступающих по схемам параллельного импорта, выявляются серьезные проблемы с эксплуатацией, преимущества китайских авто налицо, подытожил он.
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АвтоЕгор Васильев
 
 
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