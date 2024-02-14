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Правительство уточнило порядок расчета платежа за машины, ввозимые из ЕАЭС
Правительство уточнило порядок расчета платежа за машины, ввозимые из ЕАЭС - РИА Новости, 14.02.2024
Правительство уточнило порядок расчета платежа за машины, ввозимые из ЕАЭС
Правительство России уточнило порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), - недоплаченные налоги РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:56
2024-02-14T15:56
2024-02-14T16:11
экономика
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительство России уточнило порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), - недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей будут увеличивать утилизационный сбор; новый порядок вступит в силу с 1 апреля, следует из сообщения в официальном Telegram-канале кабмина."Правительство уточнило порядок расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов", - говорится в сообщении."Так, недоплаченные налоги и сборы, вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами. Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме", - добавили там.В тексте указано, что новые правила вступают в силу с 1 апреля 2024 года.Кроме того, подчеркивается, что корректность расчета утилизационного сбора будет контролировать Федеральная таможенная служба. "Начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утилизационного сбора будет проводиться по формуле, утвержденной постановлением правительства. Для ввоза из стран ЕАЭС автомобилей с электрическим двигателем постановлением предусмотрено обязательное требование проводить процедуру их растаможивания в России. Эта мера позволит обеспечить уплату необходимых налогов и сборов в полном объеме", - указывает кабмин.
https://ria.ru/20240209/nalog-1926471929.html
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экономика, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз
Правительство уточнило порядок расчета платежа за машины, ввозимые из ЕАЭС
В России изменится порядок расчета платежа за автомобили, ввозимых из ЕАЭС
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Правительство России уточнило порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), - недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей будут увеличивать утилизационный сбор; новый порядок вступит в силу с 1 апреля, следует из сообщения в официальном Telegram-канале кабмина
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"Правительство уточнило порядок расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов", - говорится в сообщении.
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"Так, недоплаченные налоги и сборы, вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами. Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме", - добавили там.
В тексте указано, что новые правила вступают в силу с 1 апреля 2024 года.
Кроме того, подчеркивается, что корректность расчета утилизационного сбора будет контролировать Федеральная таможенная служба. "Начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утилизационного сбора будет проводиться по формуле, утвержденной постановлением правительства. Для ввоза из стран ЕАЭС автомобилей с электрическим двигателем постановлением предусмотрено обязательное требование проводить процедуру их растаможивания в России. Эта мера позволит обеспечить уплату необходимых налогов и сборов в полном объеме", - указывает кабмин.
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