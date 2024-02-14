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Артиллеристы ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 14.02.2024 (обновлено: 08:49 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/artilleriya-1927221785.html
Артиллеристы ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
Артиллеристы ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" нанесли на Купянском направлении удар по тыловым позициям ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T05:05
2024-02-14T08:49
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" нанесли на Купянском направлении удар по тыловым позициям ВСУ, сообщили в Минобороны. &quot;Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) &quot;Ураган&quot; группировки войск &quot;Запад&quot; при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении&quot;, — уточнили в ведомстве.В результате уничтожили украинские укрепления и склад боеприпасов.Обнаружить цели помогла воздушная разведка, благодаря которой удалось засечь систематические передвижения групп боевиков и тяжелой техники, а также большое количество грузовиков."Несколько последовательных ракетных ударов разрушили здания, укрепления и уничтожили технику и живую силу противника", — заключили в министерстве.Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" отразили на Купянском направлении четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ, противник потерял до 180 военнослужащих и несколько единиц бронетехники.
https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1927074087.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы "Запада" ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" нанесли на Купянском направлении удар по тыловым позициям ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении", — уточнили в ведомстве.

В результате уничтожили украинские укрепления и склад боеприпасов.
Обнаружить цели помогла воздушная разведка, благодаря которой удалось засечь систематические передвижения групп боевиков и тяжелой техники, а также большое количество грузовиков.
"Несколько последовательных ракетных ударов разрушили здания, укрепления и уничтожили технику и живую силу противника", — заключили в министерстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" отразили на Купянском направлении четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ, противник потерял до 180 военнослужащих и несколько единиц бронетехники.
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