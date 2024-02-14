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Артиллерия уничтожила район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
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05:09 14.02.2024 (обновлено: 05:50 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/artilleristy-1927222037.html
Артиллерия уничтожила район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллерия уничтожила район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
Артиллерия уничтожила район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожили район дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T05:09
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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожили район дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив координаты цели, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" выдвинулись на огневые позиции. Прибыв в заданные районы, военнослужащие произвели развертывание боевых машин из походного положения в боевое и осуществили наведение на цель. Выполнив залп 122-милииметровыми реактивными снарядами по скоплению живой силы и легкобронированной технике, находящихся на дистанции более 10 километров, расчет оперативно покинул огневую позицию", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что контроль поражения цели и корректировка огня осуществлялись при помощи разведывательных подразделений, использующих БПЛА, данные с которых передавались непосредственно командиру артиллерийской батареи. "В результате нанесения удара по позициям украинских националистов, противник потерял свыше 20 военнослужащих убитыми и ранеными, и одну машину типа "пикап", - дополнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы ЦВО уничтожили район дислокации ВСУ на краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожили район дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Получив координаты цели, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" выдвинулись на огневые позиции. Прибыв в заданные районы, военнослужащие произвели развертывание боевых машин из походного положения в боевое и осуществили наведение на цель. Выполнив залп 122-милииметровыми реактивными снарядами по скоплению живой силы и легкобронированной технике, находящихся на дистанции более 10 километров, расчет оперативно покинул огневую позицию", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что контроль поражения цели и корректировка огня осуществлялись при помощи разведывательных подразделений, использующих БПЛА, данные с которых передавались непосредственно командиру артиллерийской батареи.
"В результате нанесения удара по позициям украинских националистов, противник потерял свыше 20 военнослужащих убитыми и ранеными, и одну машину типа "пикап", - дополнили в МО РФ.
Уничтожение мест дислокации противника бомбардировщиком Су-34 - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Су-34 уничтожил места дислокации противника на Купянском направлении
Вчера, 05:03
 
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