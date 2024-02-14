https://ria.ru/20240214/artilleristy-1927222037.html

Артиллерия уничтожила район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллерия уничтожила район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.02.2024

Артиллерия уничтожила район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожили район дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T05:09

2024-02-14T05:09

2024-02-14T05:50

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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожили район дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив координаты цели, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" выдвинулись на огневые позиции. Прибыв в заданные районы, военнослужащие произвели развертывание боевых машин из походного положения в боевое и осуществили наведение на цель. Выполнив залп 122-милииметровыми реактивными снарядами по скоплению живой силы и легкобронированной технике, находящихся на дистанции более 10 километров, расчет оперативно покинул огневую позицию", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что контроль поражения цели и корректировка огня осуществлялись при помощи разведывательных подразделений, использующих БПЛА, данные с которых передавались непосредственно командиру артиллерийской батареи. "В результате нанесения удара по позициям украинских националистов, противник потерял свыше 20 военнослужащих убитыми и ранеными, и одну машину типа "пикап", - дополнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240214/bombardirovschik-1927221431.html

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