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В Анапе начнут разбирать верхние этажи дома, где произошел пожар - РИА Новости, 14.02.2024
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15:54 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/anapa-1927364105.html
В Анапе начнут разбирать верхние этажи дома, где произошел пожар
В Анапе начнут разбирать верхние этажи дома, где произошел пожар - РИА Новости, 14.02.2024
В Анапе начнут разбирать верхние этажи дома, где произошел пожар
Верхние этажи дома в Анапе, где произошел пожар, начнут разбирать 15 февраля, сообщил в среду мэр города Василий Швец во время встречи с жильцами многоэтажки. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:54
2024-02-14T15:54
происшествия
анапа
россия
василий швец
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Верхние этажи дома в Анапе, где произошел пожар, начнут разбирать 15 февраля, сообщил в среду мэр города Василий Швец во время встречи с жильцами многоэтажки. Во вторник в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9 загорелась мансарда, огонь охватил на пике тысячу квадратных метров. По данным МЧС РФ, были эвакуированы 440 человек, из них 112 детей, есть один пострадавший. Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали, что пожар повредил 36 квартир из 196, рухнула мансарда на всей площади. На утро среды, девять детей и 35 взрослых находились в пунктах временного размещения. "В настоящее время в активной стадии проводятся следственные мероприятия, с завтрашнего дня специалисты приступят к разбору верхних этажей… Сейчас в здании проводятся все необходимые оперативные мероприятия и только после обследования специалистов мы будем понимать сроки, когда жители до 9 этажа смогут вернуться в свои квартиры", - передает пресс-служба мэрии города слова Швеца.
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происшествия, анапа, россия, василий швец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
Происшествия, Анапа, Россия, Василий Швец, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье
В Анапе начнут разбирать верхние этажи дома, где произошел пожар

Верхние этажи дома в Анапе, где произошел пожар, начнут разбирать в четверг

© РИА Новости / Юрий Озаровский | Перейти в медиабанкПожар в жилом доме в Анапе
Пожар в жилом доме в Анапе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Юрий Озаровский
Перейти в медиабанк
Пожар в жилом доме в Анапе
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Верхние этажи дома в Анапе, где произошел пожар, начнут разбирать 15 февраля, сообщил в среду мэр города Василий Швец во время встречи с жильцами многоэтажки.
Во вторник в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9 загорелась мансарда, огонь охватил на пике тысячу квадратных метров. По данным МЧС РФ, были эвакуированы 440 человек, из них 112 детей, есть один пострадавший. Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали, что пожар повредил 36 квартир из 196, рухнула мансарда на всей площади. На утро среды, девять детей и 35 взрослых находились в пунктах временного размещения.
«
"В настоящее время в активной стадии проводятся следственные мероприятия, с завтрашнего дня специалисты приступят к разбору верхних этажей… Сейчас в здании проводятся все необходимые оперативные мероприятия и только после обследования специалистов мы будем понимать сроки, когда жители до 9 этажа смогут вернуться в свои квартиры", - передает пресс-служба мэрии города слова Швеца.
Пожар в жилом доме в Анапе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
После пожара в Анапе в ПВР разместили девять детей и 35 взрослых
Вчера, 10:30
 
ПроисшествияАнапаРоссияВасилий ШвецМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Жилье
 
 
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