https://ria.ru/20240214/anapa-1927364105.html

В Анапе начнут разбирать верхние этажи дома, где произошел пожар

В Анапе начнут разбирать верхние этажи дома, где произошел пожар - РИА Новости, 14.02.2024

В Анапе начнут разбирать верхние этажи дома, где произошел пожар

Верхние этажи дома в Анапе, где произошел пожар, начнут разбирать 15 февраля, сообщил в среду мэр города Василий Швец во время встречи с жильцами многоэтажки. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:54

2024-02-14T15:54

2024-02-14T15:54

происшествия

анапа

россия

василий швец

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Верхние этажи дома в Анапе, где произошел пожар, начнут разбирать 15 февраля, сообщил в среду мэр города Василий Швец во время встречи с жильцами многоэтажки. Во вторник в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9 загорелась мансарда, огонь охватил на пике тысячу квадратных метров. По данным МЧС РФ, были эвакуированы 440 человек, из них 112 детей, есть один пострадавший. Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали, что пожар повредил 36 квартир из 196, рухнула мансарда на всей площади. На утро среды, девять детей и 35 взрослых находились в пунктах временного размещения. "В настоящее время в активной стадии проводятся следственные мероприятия, с завтрашнего дня специалисты приступят к разбору верхних этажей… Сейчас в здании проводятся все необходимые оперативные мероприятия и только после обследования специалистов мы будем понимать сроки, когда жители до 9 этажа смогут вернуться в свои квартиры", - передает пресс-служба мэрии города слова Швеца.

https://ria.ru/20240214/pozhar-1927257533.html

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происшествия, анапа, россия, василий швец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье