Рейтинг@Mail.ru
Американцы не в безопасности, но Байден справится, заявил его советник - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/amerikantsy-1927442335.html
Американцы не в безопасности, но Байден справится, заявил его советник
Американцы не в безопасности, но Байден справится, заявил его советник - РИА Новости, 14.02.2024
Американцы не в безопасности, но Байден справится, заявил его советник
Однозначно уверить американцев в безопасности в связи с озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США Джо Байден справится, заявил его советник по... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T21:00
2024-02-14T21:00
в мире
сша
джо байден
джейк салливан
выборы президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78b7649abee88530991f68d81c5271b6.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Однозначно уверить американцев в безопасности в связи с озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США Джо Байден справится, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. "Невозможно ответить на этот вопрос прямым "да", потому что американцы понимают, что в мире приходится иметь дело с целым спектром вызовов и угроз ежедневно от терроризма до других государств", - заявил Салливан на брифинге. Так советник Байдена по нацбезопасности ответил на вопрос о том, может ли он сказать американцам, что им не о чем беспокоиться. "Я уверен, что президент Байден в своих решениях обеспечит безопасность американцев. И я скажу с этой трибуны с уверенностью, что мы убеждены, что мы обеспечим нацбезопасность США", - заявил Салливан. Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу. В последние недели вновь остро встал вопрос об умственных способностях 81-летнего Байдена, помимо традиционной забывчивости, которую проявляет американский лидер, "пожилым мужчиной с плохой памятью" назвали его в отчете государственного спецпрокурора, который расследовал ненадлежащее хранение президентом США секретных документов.
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927433798.html
https://ria.ru/20240214/opros-1927390846.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2bf24f4bda00978af1ffab50c165eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, джейк салливан, выборы президента сша
В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан, Выборы президента США
Американцы не в безопасности, но Байден справится, заявил его советник

Джейк Салливан: американцы не в безопасности, но Байден справится

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Однозначно уверить американцев в безопасности в связи с озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США Джо Байден справится, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Невозможно ответить на этот вопрос прямым "да", потому что американцы понимают, что в мире приходится иметь дело с целым спектром вызовов и угроз ежедневно от терроризма до других государств", - заявил Салливан на брифинге.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Конгрессмен призвал Байдена рассекретить данные об "угрозе нацбезопасности"
Вчера, 20:12
Так советник Байдена по нацбезопасности ответил на вопрос о том, может ли он сказать американцам, что им не о чем беспокоиться.
«
"Я уверен, что президент Байден в своих решениях обеспечит безопасность американцев. И я скажу с этой трибуны с уверенностью, что мы убеждены, что мы обеспечим нацбезопасность США", - заявил Салливан.
Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.
В последние недели вновь остро встал вопрос об умственных способностях 81-летнего Байдена, помимо традиционной забывчивости, которую проявляет американский лидер, "пожилым мужчиной с плохой памятью" назвали его в отчете государственного спецпрокурора, который расследовал ненадлежащее хранение президентом США секретных документов.
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Опрос: 68 процентов немцев считают Байдена слишком старым для нового срока
Вчера, 17:28
 
В миреСШАДжо БайденДжейк СалливанВыборы президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала