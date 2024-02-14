https://ria.ru/20240214/amerikantsy-1927442335.html

Американцы не в безопасности, но Байден справится, заявил его советник

Американцы не в безопасности, но Байден справится, заявил его советник - РИА Новости, 14.02.2024

Американцы не в безопасности, но Байден справится, заявил его советник

Однозначно уверить американцев в безопасности в связи с озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США Джо Байден справится, заявил его советник по... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T21:00

2024-02-14T21:00

2024-02-14T21:00

в мире

сша

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Однозначно уверить американцев в безопасности в связи с озвученной конгрессу "угрозе" нельзя, но президент США Джо Байден справится, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. "Невозможно ответить на этот вопрос прямым "да", потому что американцы понимают, что в мире приходится иметь дело с целым спектром вызовов и угроз ежедневно от терроризма до других государств", - заявил Салливан на брифинге. Так советник Байдена по нацбезопасности ответил на вопрос о том, может ли он сказать американцам, что им не о чем беспокоиться. "Я уверен, что президент Байден в своих решениях обеспечит безопасность американцев. И я скажу с этой трибуны с уверенностью, что мы убеждены, что мы обеспечим нацбезопасность США", - заявил Салливан. Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу. В последние недели вновь остро встал вопрос об умственных способностях 81-летнего Байдена, помимо традиционной забывчивости, которую проявляет американский лидер, "пожилым мужчиной с плохой памятью" назвали его в отчете государственного спецпрокурора, который расследовал ненадлежащее хранение президентом США секретных документов.

https://ria.ru/20240214/ugroza-1927433798.html

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в мире, сша, джо байден, джейк салливан, выборы президента сша