https://ria.ru/20240214/aktsiya-1927448229.html

В Париже прошла акция против вооружения Израиля и уничтожения Газы

В Париже прошла акция против вооружения Израиля и уничтожения Газы - РИА Новости, 14.02.2024

В Париже прошла акция против вооружения Израиля и уничтожения Газы

Порядка тысячи человек в Париже вышли на акцию в поддержку Палестины и против поставок оружия Израилю, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T22:03

2024-02-14T22:03

2024-02-14T22:03

в мире

франция

париж

израиль

биньямин нетаньяху

жан-люк меланшон

эммануэль макрон

хамас

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ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Порядка тысячи человек в Париже вышли на акцию в поддержку Палестины и против поставок оружия Израилю, передает корреспондент РИА Новости. В центре Парижа в который раз развеваются палестинские флаги. Манифестацию в поддержку Палестины организовала Ассоциация "Франция Палестина Солидарность". Порядка тысячи человек собрались недалеко от эспланады Инвалидов и министерства иностранных дел в центре Парижа. Они требуют действий властей по остановке геноцида в секторе Газа и прекращению его блокады. Они скандируют: "Израиль – убийца, Макрон – сообщник!". На плакатах участников можно прочитать: "Остановим израильский фашизм, позор Франции-соучастнице!", "Немедленное прекращение огня", "Освободите Палестину", "Геноцид – это преступление против человечества, десятки тысяч детей и гражданских убиты". На акцию пришел основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который ранее вместе с его партией подвергся критике во Франции за отказ открыто признать действия ХАМАС терроризмом. "Мы не должны продавать оружие, которое использует Нетаньяху. Мы должны требовать от наших властей потребовать от него прекратить массовые убийства. Ничего не делать – значит участвовать в преступлении", - сказал он. После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября во Франции регулярно проходят акции в поддержку Палестины. Они собирают от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал прекращения военных действий в секторе Газа. Он отметил, что операции Израиля в секторе Газа должны прекратиться, потому как число жертв и ухудшение гуманитарной ситуации "недопустимы". Накануне МИД республики сообщил, что Франция ввела санкции против израильских поселенцев, для 28 человек введен запрет на въезд на территорию страны.

https://ria.ru/20240214/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240214/peskov-1927438242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция в Париже против поставок оружия Израилю В Париже прошла акция в поддержку Палестины и против поставок оружия Израилю 2024-02-14T22:03 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, израиль, биньямин нетаньяху, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году