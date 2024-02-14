Рейтинг@Mail.ru
В Париже прошла акция против вооружения Израиля и уничтожения Газы - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/aktsiya-1927448229.html
В Париже прошла акция против вооружения Израиля и уничтожения Газы
В Париже прошла акция против вооружения Израиля и уничтожения Газы - РИА Новости, 14.02.2024
В Париже прошла акция против вооружения Израиля и уничтожения Газы
Порядка тысячи человек в Париже вышли на акцию в поддержку Палестины и против поставок оружия Израилю, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T22:03
2024-02-14T22:03
в мире
франция
париж
израиль
биньямин нетаньяху
жан-люк меланшон
эммануэль макрон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927447177_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7e650c468a9f6b18ab01bc1f23f7b3bf.jpg
ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Порядка тысячи человек в Париже вышли на акцию в поддержку Палестины и против поставок оружия Израилю, передает корреспондент РИА Новости. В центре Парижа в который раз развеваются палестинские флаги. Манифестацию в поддержку Палестины организовала Ассоциация "Франция Палестина Солидарность". Порядка тысячи человек собрались недалеко от эспланады Инвалидов и министерства иностранных дел в центре Парижа. Они требуют действий властей по остановке геноцида в секторе Газа и прекращению его блокады. Они скандируют: "Израиль – убийца, Макрон – сообщник!". На плакатах участников можно прочитать: "Остановим израильский фашизм, позор Франции-соучастнице!", "Немедленное прекращение огня", "Освободите Палестину", "Геноцид – это преступление против человечества, десятки тысяч детей и гражданских убиты". На акцию пришел основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который ранее вместе с его партией подвергся критике во Франции за отказ открыто признать действия ХАМАС терроризмом. "Мы не должны продавать оружие, которое использует Нетаньяху. Мы должны требовать от наших властей потребовать от него прекратить массовые убийства. Ничего не делать – значит участвовать в преступлении", - сказал он. После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября во Франции регулярно проходят акции в поддержку Палестины. Они собирают от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал прекращения военных действий в секторе Газа. Он отметил, что операции Израиля в секторе Газа должны прекратиться, потому как число жертв и ухудшение гуманитарной ситуации "недопустимы". Накануне МИД республики сообщил, что Франция ввела санкции против израильских поселенцев, для 28 человек введен запрет на въезд на территорию страны.
https://ria.ru/20240214/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240214/peskov-1927438242.html
франция
париж
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция в Париже против поставок оружия Израилю
В Париже прошла акция в поддержку Палестины и против поставок оружия Израилю
2024-02-14T22:03
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927447177_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fde3b5dfd2d1343041faa6276ded2453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, израиль, биньямин нетаньяху, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Франция, Париж, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Жан-Люк Меланшон, Эммануэль Макрон, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Париже прошла акция против вооружения Израиля и уничтожения Газы

Около тысячи человек в центре Париже вышли на акцию в поддержку Палестины

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Порядка тысячи человек в Париже вышли на акцию в поддержку Палестины и против поставок оружия Израилю, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Парижа в который раз развеваются палестинские флаги. Манифестацию в поддержку Палестины организовала Ассоциация "Франция Палестина Солидарность". Порядка тысячи человек собрались недалеко от эспланады Инвалидов и министерства иностранных дел в центре Парижа. Они требуют действий властей по остановке геноцида в секторе Газа и прекращению его блокады. Они скандируют: "Израиль – убийца, Макрон – сообщник!".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
На плакатах участников можно прочитать: "Остановим израильский фашизм, позор Франции-соучастнице!", "Немедленное прекращение огня", "Освободите Палестину", "Геноцид – это преступление против человечества, десятки тысяч детей и гражданских убиты".
На акцию пришел основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который ранее вместе с его партией подвергся критике во Франции за отказ открыто признать действия ХАМАС терроризмом.
«
"Мы не должны продавать оружие, которое использует Нетаньяху. Мы должны требовать от наших властей потребовать от него прекратить массовые убийства. Ничего не делать – значит участвовать в преступлении", - сказал он.
После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября во Франции регулярно проходят акции в поддержку Палестины. Они собирают от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал прекращения военных действий в секторе Газа. Он отметил, что операции Израиля в секторе Газа должны прекратиться, потому как число жертв и ухудшение гуманитарной ситуации "недопустимы". Накануне МИД республики сообщил, что Франция ввела санкции против израильских поселенцев, для 28 человек введен запрет на въезд на территорию страны.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Песков заявил об опасности расширения палестино-израильского конфликта
Вчера, 20:31
 
В миреФранцияПарижИзраильБиньямин НетаньяхуЖан-Люк МеланшонЭммануэль МакронХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала