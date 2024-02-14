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Хейли поддержала проект о передаче Киеву российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2024
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16:22 14.02.2024 (обновлено: 16:24 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/aktivy-1927372337.html
Хейли поддержала проект о передаче Киеву российских активов, пишут СМИ
Хейли поддержала проект о передаче Киеву российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2024
Хейли поддержала проект о передаче Киеву российских активов, пишут СМИ
Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:22
2024-02-14T16:24
россия
сша
украина
дональд трамп
джо байден
никки хейли
евросоюз
оон
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, выступила в поддержку законопроекта о передаче Украине замороженных активов РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление политика. Ранее комитет по международным отношениям сената США почти единогласно поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава сената. "Хейли поддерживает законопроект о конфискации российский активов", - пишет агентство, отмечая, что выбранная Хейли позиция ставит ее в один ряд с президентом США Джо Байденом, который также выдвигается на пост главы государства на предстоящих выборах, но от Демократической партии. В своем заявлении кандидат от республиканцев отметила, что не должно возникать вопроса, должна ли Москва "платить цену за свои действия". "Нам (США - ред.) нужен президент, который имеет моральную ясность относительно необходимости поддерживать наших союзников и противостоять худшим диктаторам мира", - добавила Хейли. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
https://ria.ru/20240213/aktivy-1927190430.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, никки хейли, евросоюз, оон, еврокомиссия
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Никки Хейли, Евросоюз, ООН, Еврокомиссия
Хейли поддержала проект о передаче Киеву российских активов, пишут СМИ

Блумберг: Хейли поддержала проект о передаче Киеву замороженных активов России

© AP Photo / Abbie ParrНикки Хейли
Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Abbie Parr
Никки Хейли. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, выступила в поддержку законопроекта о передаче Украине замороженных активов РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление политика.
Ранее комитет по международным отношениям сената США почти единогласно поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава сената.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
СМИ: Эстония призвала ЕС конфисковать российские активы до выборов в США
13 февраля, 20:56
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"Хейли поддерживает законопроект о конфискации российский активов", - пишет агентство, отмечая, что выбранная Хейли позиция ставит ее в один ряд с президентом США Джо Байденом, который также выдвигается на пост главы государства на предстоящих выборах, но от Демократической партии.
В своем заявлении кандидат от республиканцев отметила, что не должно возникать вопроса, должна ли Москва "платить цену за свои действия". "Нам (США - ред.) нужен президент, который имеет моральную ясность относительно необходимости поддерживать наших союзников и противостоять худшим диктаторам мира", - добавила Хейли.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Песков предрек негативные последствия решений об экспроприации активов
13 февраля, 12:58
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
СМИ: Запад хочет выставить России условие перед конфискацией активов
3 февраля, 17:53
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампДжо БайденНикки ХейлиЕвросоюзООНЕврокомиссия
 
 
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