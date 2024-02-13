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Суд отклонил жалобу девушки, арестованной за сережки с радугой - РИА Новости, 13.02.2024
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13:28 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/zhaloba-1927059676.html
Суд отклонил жалобу девушки, арестованной за сережки с радугой
Суд отклонил жалобу девушки, арестованной за сережки с радугой - РИА Новости, 13.02.2024
Суд отклонил жалобу девушки, арестованной за сережки с радугой
Нижегородский областной суд отклонил жалобу Анастасии Ершовой, арестованной на пять суток за радужные сережки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:28
2024-02-13T13:28
происшествия
россия
нижний новгород
нижегородский областной суд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Нижегородский областной суд отклонил жалобу Анастасии Ершовой, арестованной на пять суток за радужные сережки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Вынесенное по делу об административном правонарушении... постановление Сормовского районного суда от 31 января 2024 года... в отношении Ершовой Анастасии Михайловны оставить без изменений, жалобы Ершовой и ее защитника Никитина Артема Геннадьевича - без удовлетворения", - объявил судья Орест Шевченко. Сормовский райсуд 31 января назначил Ершовой пять суток административного ареста на основании части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики ЛГБТ*, запрещенной в России на основании решения Верховного суда РФ). Поводом стало ее появление 29 января в кафе в Нижнем Новгороде в серьгах в цветах радуги. Снятое на мобильный телефон видео было размещено в ряде Telegram-каналов и вызвало общественный резонанс. После того, как девушку отпустили из-под ареста, ее адвокат Артем Никитин подал жалобу на решение суда, обосновав его тем, что сережки его подзащитной "содержат изображение классической семицветной радуги, то есть не содержат запрещенной символики". Как отметил в зале суда адвокат Ершовой, он "просит исправить судебную ошибку" и прекратить дело за отсутствием события административного правонарушения. Он также утверждал, что полицейские в своих показаниях "не смогли назвать порядок расположения цветов" в запрещённой символике и рассказать, как именно они были нарисованы на вызвавших споры серьги. По словам сотрудника Центра противодействия экстремизму, на Ершовой были "не только провокационные серьги", но и "другие неоднозначные украшения". Так, он сообщил, что на видеозаписи на девушке были "шестицветные овальные сережки, чокер-ленточка шести цветов и на ней в центре - кулон-подвеска в виде радуги из шести цветов, что является запрещённой символикой". Ершова отказалась комментировать журналистам это заявление. В свою очередь приглашенный на заседание суда специалист - доктор социологических наук, профессор кафедры общей социологии и социальной работы Нижегородского госуниверситета Дмитрий Шпилев заявил, что "любая символика - это элемент пропаганды, влияющий на восприятие людей, а ЛГБТ* разрушает семейные связи". Как заявил журналистам адвокат Никитин, он будет и далее обжаловать решение суда.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20240205/lgbt-1925509201.html
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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородский областной суд
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородский областной суд
Суд отклонил жалобу девушки, арестованной за сережки с радугой

Нижегородский суд отклонил жалобу девушки, арестованной за радужные сережки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Нижегородский областной суд отклонил жалобу Анастасии Ершовой, арестованной на пять суток за радужные сережки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Вынесенное по делу об административном правонарушении... постановление Сормовского районного суда от 31 января 2024 года... в отношении Ершовой Анастасии Михайловны оставить без изменений, жалобы Ершовой и ее защитника Никитина Артема Геннадьевича - без удовлетворения", - объявил судья Орест Шевченко.
Сормовский райсуд 31 января назначил Ершовой пять суток административного ареста на основании части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики ЛГБТ*, запрещенной в России на основании решения Верховного суда РФ).
Поводом стало ее появление 29 января в кафе в Нижнем Новгороде в серьгах в цветах радуги. Снятое на мобильный телефон видео было размещено в ряде Telegram-каналов и вызвало общественный резонанс. После того, как девушку отпустили из-под ареста, ее адвокат Артем Никитин подал жалобу на решение суда, обосновав его тем, что сережки его подзащитной "содержат изображение классической семицветной радуги, то есть не содержат запрещенной символики".
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Как отметил в зале суда адвокат Ершовой, он "просит исправить судебную ошибку" и прекратить дело за отсутствием события административного правонарушения. Он также утверждал, что полицейские в своих показаниях "не смогли назвать порядок расположения цветов" в запрещённой символике и рассказать, как именно они были нарисованы на вызвавших споры серьги.
По словам сотрудника Центра противодействия экстремизму, на Ершовой были "не только провокационные серьги", но и "другие неоднозначные украшения". Так, он сообщил, что на видеозаписи на девушке были "шестицветные овальные сережки, чокер-ленточка шести цветов и на ней в центре - кулон-подвеска в виде радуги из шести цветов, что является запрещённой символикой". Ершова отказалась комментировать журналистам это заявление.
В свою очередь приглашенный на заседание суда специалист - доктор социологических наук, профессор кафедры общей социологии и социальной работы Нижегородского госуниверситета Дмитрий Шпилев заявил, что "любая символика - это элемент пропаганды, влияющий на восприятие людей, а ЛГБТ* разрушает семейные связи".
Как заявил журналистам адвокат Никитин, он будет и далее обжаловать решение суда.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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