https://ria.ru/20240213/zayavlenie-1927019872.html

"Стало опаснее". В Норвегии сделали шокирующее заявление о России

"Стало опаснее". В Норвегии сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 13.02.2024

"Стало опаснее". В Норвегии сделали шокирующее заявление о России

Россия стала сильнее в конфликте на Украине и добивается преимущества, сообщает NRK со ссылкой на руководителя норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсенеса. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:13

2024-02-13T11:13

2024-02-13T11:13

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия стала сильнее в конфликте на Украине и добивается преимущества, сообщает NRK со ссылкой на руководителя норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсенеса."Россия сейчас сильнее в конфликте, чем год назад, и постепенно добивается преимущества", — приводят его слова журналисты.Стенсенес утверждает, что Украина сейчас находится под мощным давлением, в то время как Россия лишь становится сильнее, наладив военное производство."Увы, события развиваются в неправильном направлении. Сейчас ситуация опаснее, чем в начале 2023 года", — посетовал глава разведки.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240213/plan-1927015216.html

https://ria.ru/20240213/goroda-1927012822.html

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в мире, россия, украина, норвегия, сергей шойгу, политика