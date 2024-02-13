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"Стало опаснее". В Норвегии сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 13.02.2024
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11:13 13.02.2024
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"Стало опаснее". В Норвегии сделали шокирующее заявление о России
"Стало опаснее". В Норвегии сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 13.02.2024
"Стало опаснее". В Норвегии сделали шокирующее заявление о России
Россия стала сильнее в конфликте на Украине и добивается преимущества, сообщает NRK со ссылкой на руководителя норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсенеса. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:13
2024-02-13T11:13
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия стала сильнее в конфликте на Украине и добивается преимущества, сообщает NRK со ссылкой на руководителя норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсенеса.&quot;Россия сейчас сильнее в конфликте, чем год назад, и постепенно добивается преимущества&quot;, — приводят его слова журналисты.Стенсенес утверждает, что Украина сейчас находится под мощным давлением, в то время как Россия лишь становится сильнее, наладив военное производство.&quot;Увы, события развиваются в неправильном направлении. Сейчас ситуация опаснее, чем в начале 2023 года&quot;, — посетовал глава разведки.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240213/plan-1927015216.html
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в мире, россия, украина, норвегия, сергей шойгу, политика
В мире, Россия, Украина, Норвегия, Сергей Шойгу, Политика
"Стало опаснее". В Норвегии сделали шокирующее заявление о России

Глава норвежской разведки Стенсенес: Россия стала сильнее в украинском конфликте

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия стала сильнее в конфликте на Украине и добивается преимущества, сообщает NRK со ссылкой на руководителя норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсенеса.
«

"Россия сейчас сильнее в конфликте, чем год назад, и постепенно добивается преимущества", — приводят его слова журналисты.

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Стенсенес утверждает, что Украина сейчас находится под мощным давлением, в то время как Россия лишь становится сильнее, наладив военное производство.
«

"Увы, события развиваются в неправильном направлении. Сейчас ситуация опаснее, чем в начале 2023 года", — посетовал глава разведки.

В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
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