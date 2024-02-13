"Стало опаснее". В Норвегии сделали шокирующее заявление о России
Глава норвежской разведки Стенсенес: Россия стала сильнее в украинском конфликте
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия стала сильнее в конфликте на Украине и добивается преимущества, сообщает NRK со ссылкой на руководителя норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсенеса.
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"Россия сейчас сильнее в конфликте, чем год назад, и постепенно добивается преимущества", — приводят его слова журналисты.
Стенсенес утверждает, что Украина сейчас находится под мощным давлением, в то время как Россия лишь становится сильнее, наладив военное производство.
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"Увы, события развиваются в неправильном направлении. Сейчас ситуация опаснее, чем в начале 2023 года", — посетовал глава разведки.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
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