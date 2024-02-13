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Эксперт призвала обсуждать методы профилактики врожденных болезней - РИА Новости, 13.02.2024
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14:29 13.02.2024 (обновлено: 15:56 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/zabolevaniya-1927081920.html
Эксперт призвала обсуждать методы профилактики врожденных болезней
Эксперт призвала обсуждать методы профилактики врожденных болезней - РИА Новости, 13.02.2024
Эксперт призвала обсуждать методы профилактики врожденных болезней
Современные возможности генетических технологий, направленных на обеспечение здоровья детей и профилактику наследственных болезней, важно обсуждать с разных... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:29
2024-02-13T15:56
общество
россия
москва
мария воронцова
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Современные возможности генетических технологий, направленных на обеспечение здоровья детей и профилактику наследственных болезней, важно обсуждать с разных точек зрения, в том числе с юридических и этических позиций, заявила заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. Она выступила во вторник на заседании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере генетических технологий, включая вопросы геномного редактирования, и биоэтике в рамках II Форума будущих технологий в Москве. Темой заседания стала профилактика наследственных болезней и репродуктивно-генетическое благополучие. "2024 год объявлен Годом семьи, и нам показалось, что данная тема чрезвычайно важна и может быть продуктивна для соблюдения здоровья семьи, соблюдения здоровья детей", - сказала Воронцова. По ее словам, необходимо обсуждать важность осознанного репродуктивного выбора в контексте наличия современных технологий генодиагностики. Эти технологии подлежат осмыслению "не только с медицинской точки зрения, но и с юридической, и с этической точки зрения", подчеркнула Воронцова. По мере внедрения генетических технологий в медицинскую практику профилактика наследственных болезней у будущего ребенка становится все более эффективной и доступной для пар, планирующих беременность. В рамках так называемого преконцепционного скрининга у будущих родителей можно выявить риски передачи генетических нарушений ребенку и предложить ряд подходов для рождения здорового ребенка. И нынешнее заседание направлено на развитие диалога в экспертном сообществе о перспективах и возможностях снижения частоты возникновения тяжелой генетической патологии в России.
https://sn.ria.ru/20220719/servis-1803445939.html
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общество, россия, москва, мария воронцова
Общество, Россия, Москва, Мария Воронцова
Эксперт призвала обсуждать методы профилактики врожденных болезней

Эксперт Воронцова призвала обсуждать методы профилактики врожденных болезней

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЧлен президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова выступает на заседании рабочей группы в рамках Форума будущих технологий
Член президиума Общероссийской общественной организации Российская ассоциация содействия науке Мария Воронцова выступает на заседании рабочей группы в рамках Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова выступает на заседании рабочей группы в рамках Форума будущих технологий
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Современные возможности генетических технологий, направленных на обеспечение здоровья детей и профилактику наследственных болезней, важно обсуждать с разных точек зрения, в том числе с юридических и этических позиций, заявила заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
Она выступила во вторник на заседании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере генетических технологий, включая вопросы геномного редактирования, и биоэтике в рамках II Форума будущих технологий в Москве. Темой заседания стала профилактика наследственных болезней и репродуктивно-генетическое благополучие.
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"2024 год объявлен Годом семьи, и нам показалось, что данная тема чрезвычайно важна и может быть продуктивна для соблюдения здоровья семьи, соблюдения здоровья детей", - сказала Воронцова.
По ее словам, необходимо обсуждать важность осознанного репродуктивного выбора в контексте наличия современных технологий генодиагностики. Эти технологии подлежат осмыслению "не только с медицинской точки зрения, но и с юридической, и с этической точки зрения", подчеркнула Воронцова.
По мере внедрения генетических технологий в медицинскую практику профилактика наследственных болезней у будущего ребенка становится все более эффективной и доступной для пар, планирующих беременность. В рамках так называемого преконцепционного скрининга у будущих родителей можно выявить риски передачи генетических нарушений ребенку и предложить ряд подходов для рождения здорового ребенка. И нынешнее заседание направлено на развитие диалога в экспертном сообществе о перспективах и возможностях снижения частоты возникновения тяжелой генетической патологии в России.
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