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МИД призвал Японию пересмотреть антироссийский курс - РИА Новости, 13.02.2024
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16:01 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/yaponiya-1927111726.html
МИД призвал Японию пересмотреть антироссийский курс
МИД призвал Японию пересмотреть антироссийский курс - РИА Новости, 13.02.2024
МИД призвал Японию пересмотреть антироссийский курс
Япония должна пересмотреть враждебную политику в отношении России для возобновления политического диалога и взаимодействия между странами, сообщили в российском РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:01
2024-02-13T16:01
в мире
япония
россия
ссср
владимир путин
андрей руденко
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Япония должна пересмотреть враждебную политику в отношении России для возобновления политического диалога и взаимодействия между странами, сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко с президентом японского "Фонда мира Сасакава" Атсуши Сунами. "С российской стороны были изложены принципиальные подходы к проблематике глобальной и региональной безопасности, причинам ухудшения российско-японских отношений. Подчеркнуто, что вина за их деградацию целиком лежит на официальном Токио, принесшим в жертву геополитическим амбициям США свои национальные интересы. Путь к возобновлению двустороннего политдиалога и полнокровного взаимодействия может открыть только пересмотр Японией своей враждебной политики в отношении России", - говорится в сообщении на сайте министерства по итогам встречи. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Законом изменяется наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). В пояснительных материалах отмечается, что после начала спецоперации Токио "в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию" против РФ. В пояснительных материалах подчеркивается, что предложенное изменение может быть одной из "контрмер".
https://ria.ru/20240209/yaponiya-1926388477.html
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в мире, япония, россия, ссср, владимир путин, андрей руденко
В мире, Япония, Россия, СССР, Владимир Путин, Андрей Руденко
МИД призвал Японию пересмотреть антироссийский курс

МИД призвал Японию пересмотреть антироссийский курс для диалога с Москвой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Япония должна пересмотреть враждебную политику в отношении России для возобновления политического диалога и взаимодействия между странами, сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко с президентом японского "Фонда мира Сасакава" Атсуши Сунами.
"С российской стороны были изложены принципиальные подходы к проблематике глобальной и региональной безопасности, причинам ухудшения российско-японских отношений. Подчеркнуто, что вина за их деградацию целиком лежит на официальном Токио, принесшим в жертву геополитическим амбициям США свои национальные интересы. Путь к возобновлению двустороннего политдиалога и полнокровного взаимодействия может открыть только пересмотр Японией своей враждебной политики в отношении России", - говорится в сообщении на сайте министерства по итогам встречи.
Район Минато в Токио - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В МИД Японии заявили о желании заключить мирный договор с Россией
9 февраля, 12:00
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Законом изменяется наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). В пояснительных материалах отмечается, что после начала спецоперации Токио "в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию" против РФ. В пояснительных материалах подчеркивается, что предложенное изменение может быть одной из "контрмер".
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Токио в отношениях с Москвой исходит из нацинтересов, заявили в МИД Японии
7 февраля, 07:31
 
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