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Российская делегация прибыла на нефтегазовую выставку SAIPEC - РИА Новости, 13.02.2024
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19:10 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/vystavka-1927171824.html
Российская делегация прибыла на нефтегазовую выставку SAIPEC
Российская делегация прибыла на нефтегазовую выставку SAIPEC - РИА Новости, 13.02.2024
Российская делегация прибыла на нефтегазовую выставку SAIPEC
Международная нефтегазовая выставка и конференция стран Африки к югу от Сахары (SAIPEC) открылась 13 февраля в Лагосе (Нигерия), по приглашению организаторов в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T19:10
2024-02-13T19:10
экономика
россия
африка
нигерия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Международная нефтегазовая выставка и конференция стран Африки к югу от Сахары (SAIPEC) открылась 13 февраля в Лагосе (Нигерия), по приглашению организаторов в выставке принимает участие делегация российских компаний–производителей оборудования для нефтегазового сектора во главе со старшим вице-президентом Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ) Никитой Гусаковым."Российские компании стремятся к расширению своего присутствия на международном рынке нефти и газа, а РЭЦ - находить для них новые рынки. Нигерия является одной из богатейших нефтью стран мира и интересуется компетенциями российских производителей нефтегазового оборудования", - говорится в сообщении.Сотрудничество в этой области способно существенно повлиять на рост товарооборота между Россией и Нигерией, рассказал Гусаков на полях конференции."Нигерия – ведущий производитель нефти в Африке и одна из крупнейших экономик региона. Кроме того, по запасам нефти Нигерия занимает 11 место в мире. Мы очень рады, что с каждым годом все больше отечественных производителей оборудования проявляют заинтересованность и готовность к открытому диалогу с потенциальными партнерами непосредственно на территории Африки", – сказал старший вице-президент РЭЦ.Он подчеркнул, что именно личный контакт и проведение переговоров в оффлайн режиме являются одними из ключевых параметров при установлении крепких взаимоотношений с африканскими контрагентами.Традиционно среди всего спектра возможностей, которые представляет африканский рынок производителям практически во всех отраслях промышленности, нефтегазовая отрасль занимает особое место. На выставке присутствуют все главные государственные игроки нефтегазового сектора континента – Ghana Gas (Респулика Гана), Nigerian Gas Association (Нигерия), NNPC Ltd (Нигерия), Uganda National Oil Company (UNOC) (Республика Уганда) и другие."Мы рассчитываем, что по результатам встреч, предстоящих в ближайшие три дня, наши компании смогут вернуться с хорошими проработками, которые приведут к заключению новых контрактов и увеличению товарооборота между Россией и Нигерией", – заключил Гусаков.В 2024 году SAIPEC проводится уже в 8 раз. В течение 3 дней на площадке конференции собираются крупнейшие представители нефтегазового сектора не только Нигерии, но и других регионов континента. В этом году участвуют представители из более 50 стран.
https://ria.ru/20240209/rets-1926483978.html
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экономика, россия, африка, нигерия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Африка, Нигерия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Российская делегация прибыла на нефтегазовую выставку SAIPEC

© Фото : пресс-служба РЭЦМеждународная нефтегазовая выставка и конференция стран Африки к югу от Сахары (SAIPEC) в Лагосе
Международная нефтегазовая выставка и конференция стран Африки к югу от Сахары (SAIPEC) в Лагосе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Международная нефтегазовая выставка и конференция стран Африки к югу от Сахары (SAIPEC) в Лагосе
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Международная нефтегазовая выставка и конференция стран Африки к югу от Сахары (SAIPEC) открылась 13 февраля в Лагосе (Нигерия), по приглашению организаторов в выставке принимает участие делегация российских компаний–производителей оборудования для нефтегазового сектора во главе со старшим вице-президентом Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ) Никитой Гусаковым.
"Российские компании стремятся к расширению своего присутствия на международном рынке нефти и газа, а РЭЦ - находить для них новые рынки. Нигерия является одной из богатейших нефтью стран мира и интересуется компетенциями российских производителей нефтегазового оборудования", - говорится в сообщении.
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Сотрудничество в этой области способно существенно повлиять на рост товарооборота между Россией и Нигерией, рассказал Гусаков на полях конференции.
"Нигерия – ведущий производитель нефти в Африке и одна из крупнейших экономик региона. Кроме того, по запасам нефти Нигерия занимает 11 место в мире. Мы очень рады, что с каждым годом все больше отечественных производителей оборудования проявляют заинтересованность и готовность к открытому диалогу с потенциальными партнерами непосредственно на территории Африки", – сказал старший вице-президент РЭЦ.
Он подчеркнул, что именно личный контакт и проведение переговоров в оффлайн режиме являются одними из ключевых параметров при установлении крепких взаимоотношений с африканскими контрагентами.
Традиционно среди всего спектра возможностей, которые представляет африканский рынок производителям практически во всех отраслях промышленности, нефтегазовая отрасль занимает особое место. На выставке присутствуют все главные государственные игроки нефтегазового сектора континента – Ghana Gas (Респулика Гана), Nigerian Gas Association (Нигерия), NNPC Ltd (Нигерия), Uganda National Oil Company (UNOC) (Республика Уганда) и другие.
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"Мы рассчитываем, что по результатам встреч, предстоящих в ближайшие три дня, наши компании смогут вернуться с хорошими проработками, которые приведут к заключению новых контрактов и увеличению товарооборота между Россией и Нигерией", – заключил Гусаков.
В 2024 году SAIPEC проводится уже в 8 раз. В течение 3 дней на площадке конференции собираются крупнейшие представители нефтегазового сектора не только Нигерии, но и других регионов континента. В этом году участвуют представители из более 50 стран.
 
ЭкономикаРоссияАфрикаНигерияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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