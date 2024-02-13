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Сальдо заявил о снарядном голоде у ВСУ на Херсонском направлении
Сальдо заявил о снарядном голоде у ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.02.2024
Сальдо заявил о снарядном голоде у ВСУ на Херсонском направлении
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что украинские войска на херсонском направлении столкнулись со снарядным голодом. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:37
2024-02-13T18:37
2024-02-13T18:37
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
россия
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что украинские войска на херсонском направлении столкнулись со снарядным голодом. "Украинские вооружённые формирования явно испытывают снарядный голод, применяют артиллерию только в критических для него случаях. Недостаток снарядов пытаются компенсировать дронами", - написал Сальдо. По его словам, за минувшие сутки на херсонском направлении работала российская штурмовая и армейская авиация, артиллерия, операторы дронов. "Наносились удары по противнику от Очакова до Днепровского водохранилища", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, шли бои на левом берегу Днепра. "Враг продолжал попытки ротации личного состава. Однако, поскольку все маршруты пристреляны российским военными — их результат для противника незначительный", - подчеркнул Сальдо. По его словам, общие потери противника на херсонском участке фронта за сутки составили до 90 боевиков, один танк, 11 орудий и минометов, две зенитные артустановки, три лодки, девять автомобилей. "Сбиты и подавлены 28 беспилотников, нанесены удары по десяти пунктам временной дислокации личного состава", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо заявил о снарядном голоде у ВСУ на Херсонском направлении
Сальдо: ВСУ стали применять артиллерию под Херсоном только в критических случаях
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале
, что украинские войска на херсонском направлении столкнулись со снарядным голодом.
"Украинские вооружённые формирования явно испытывают снарядный голод, применяют артиллерию только в критических для него случаях. Недостаток снарядов пытаются компенсировать дронами", - написал Сальдо.
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По его словам, за минувшие сутки на херсонском направлении работала российская штурмовая и армейская авиация, артиллерия, операторы дронов. "Наносились удары по противнику от Очакова до Днепровского водохранилища", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, шли бои на левом берегу Днепра.
"Враг продолжал попытки ротации личного состава. Однако, поскольку все маршруты пристреляны российским военными — их результат для противника незначительный", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, общие потери противника на херсонском участке фронта за сутки составили до 90 боевиков, один танк, 11 орудий и минометов, две зенитные артустановки, три лодки, девять автомобилей. "Сбиты и подавлены 28 беспилотников, нанесены удары по десяти пунктам временной дислокации личного состава", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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