https://ria.ru/20240213/vsu-1927162544.html

Сальдо заявил о снарядном голоде у ВСУ на Херсонском направлении

Сальдо заявил о снарядном голоде у ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.02.2024

Сальдо заявил о снарядном голоде у ВСУ на Херсонском направлении

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что украинские войска на херсонском направлении столкнулись со снарядным голодом. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:37

2024-02-13T18:37

2024-02-13T18:37

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что украинские войска на херсонском направлении столкнулись со снарядным голодом. "Украинские вооружённые формирования явно испытывают снарядный голод, применяют артиллерию только в критических для него случаях. Недостаток снарядов пытаются компенсировать дронами", - написал Сальдо. По его словам, за минувшие сутки на херсонском направлении работала российская штурмовая и армейская авиация, артиллерия, операторы дронов. "Наносились удары по противнику от Очакова до Днепровского водохранилища", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, шли бои на левом берегу Днепра. "Враг продолжал попытки ротации личного состава. Однако, поскольку все маршруты пристреляны российским военными — их результат для противника незначительный", - подчеркнул Сальдо. По его словам, общие потери противника на херсонском участке фронта за сутки составили до 90 боевиков, один танк, 11 орудий и минометов, две зенитные артустановки, три лодки, девять автомобилей. "Сбиты и подавлены 28 беспилотников, нанесены удары по десяти пунктам временной дислокации личного состава", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20240115/obstanovka-1921009558.html

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Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр