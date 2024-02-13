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Волонтерам в новых регионах предоставят равные соцгарантии - РИА Новости, 13.02.2024
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15:04 13.02.2024 (обновлено: 15:05 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/volontery-1927096055.html
Волонтерам в новых регионах предоставят равные соцгарантии
Волонтерам в новых регионах предоставят равные соцгарантии - РИА Новости, 13.02.2024
Волонтерам в новых регионах предоставят равные соцгарантии
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам, работающим в новых регионах,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:04
2024-02-13T15:05
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам, работающим в новых регионах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Волонтерам в новых регионах предоставят равные соцгарантии

Путин поручил обеспечить равные соцгарантии волонтерам в новых регионах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВолонтеры раздают бесплатные горячие обеды жителям Волновахи
Волонтеры раздают бесплатные горячие обеды жителям Волновахи - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Волонтеры раздают бесплатные горячие обеды жителям Волновахи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам, работающим в новых регионах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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