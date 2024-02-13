https://ria.ru/20240213/volontery-1927096055.html
Волонтерам в новых регионах предоставят равные соцгарантии
Волонтерам в новых регионах предоставят равные соцгарантии - РИА Новости, 13.02.2024
Волонтерам в новых регионах предоставят равные соцгарантии
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам, работающим в новых регионах,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:04
2024-02-13T15:04
2024-02-13T15:05
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842042348_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_7dc74d169b71a6e49cccfaba28399e12.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам, работающим в новых регионах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220924/dobrovoltsy-1819193591.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842042348_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d87a6c2dd97e8107e2a94b322326eb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Волонтерам в новых регионах предоставят равные соцгарантии
Путин поручил обеспечить равные соцгарантии волонтерам в новых регионах