https://ria.ru/20240213/volontery-1927096055.html

Волонтерам в новых регионах предоставят равные соцгарантии

Волонтерам в новых регионах предоставят равные соцгарантии - РИА Новости, 13.02.2024

Волонтерам в новых регионах предоставят равные соцгарантии

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам, работающим в новых регионах,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:04

2024-02-13T15:04

2024-02-13T15:05

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам, работающим в новых регионах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220924/dobrovoltsy-1819193591.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин