https://ria.ru/20240213/volodin-1927063212.html
Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения
Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения - РИА Новости, 13.02.2024
Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения, для этого в ГД будет создана рабочая группа, сообщила... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:35
2024-02-13T13:35
2024-02-13T13:35
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения, для этого в ГД будет создана рабочая группа, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. "Председатель ГД предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения… Для этого в Государственной Думе будет создана рабочая группа", - сообщила пресс-служба. На пленарном заседании во вторник Володин обратил внимание на то, что в региональных вузах в недостаточном количестве готовят педагогические и медицинские кадры. По словам председателя ГД, "в областных центрах дефицит учителей – физиков, математиков, (учителей - ред.) иностранных языков, информатики". Володин предложил создать рабочую группу для обсуждения данного вопроса. "В апреле мы займемся конкретикой. Учителями, врачами, кого не хватает в школах, больницах. Обсудим, как создать условия, что бы их привлечь, повысить престиж профессии… Нам надо эти вопросы обсуждать и спрашивать с тех, кто отвечает за это, как они собираются решать эту проблему", - приводит его слова пресс-служба.
https://ria.ru/20240211/proekt-1926697443.html
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вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения
Володин предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения, для этого в ГД будет создана рабочая группа, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы.
"Председатель ГД предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения… Для этого в Государственной Думе будет создана рабочая группа", - сообщила пресс-служба.
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На пленарном заседании во вторник Володин обратил внимание на то, что в региональных вузах в недостаточном количестве готовят педагогические и медицинские кадры.
По словам председателя ГД, "в областных центрах дефицит учителей – физиков, математиков, (учителей - ред.) иностранных языков, информатики".
Володин предложил создать рабочую группу для обсуждения данного вопроса.
"В апреле мы займемся конкретикой. Учителями, врачами, кого не хватает в школах, больницах. Обсудим, как создать условия, что бы их привлечь, повысить престиж профессии… Нам надо эти вопросы обсуждать и спрашивать с тех, кто отвечает за это, как они собираются решать эту проблему", - приводит его слова пресс-служба.
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