https://ria.ru/20240213/volodin-1927063212.html

Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения

Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения - РИА Новости, 13.02.2024

Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения, для этого в ГД будет создана рабочая группа, сообщила... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:35

2024-02-13T13:35

2024-02-13T13:35

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения, для этого в ГД будет создана рабочая группа, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. "Председатель ГД предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения… Для этого в Государственной Думе будет создана рабочая группа", - сообщила пресс-служба. На пленарном заседании во вторник Володин обратил внимание на то, что в региональных вузах в недостаточном количестве готовят педагогические и медицинские кадры. По словам председателя ГД, "в областных центрах дефицит учителей – физиков, математиков, (учителей - ред.) иностранных языков, информатики". Володин предложил создать рабочую группу для обсуждения данного вопроса. "В апреле мы займемся конкретикой. Учителями, врачами, кого не хватает в школах, больницах. Обсудим, как создать условия, что бы их привлечь, повысить престиж профессии… Нам надо эти вопросы обсуждать и спрашивать с тех, кто отвечает за это, как они собираются решать эту проблему", - приводит его слова пресс-служба.

https://ria.ru/20240211/proekt-1926697443.html

https://ria.ru/20240206/popravki-1925752199.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, госдума рф