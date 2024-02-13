Рейтинг@Mail.ru
Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/volodin-1927063212.html
Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения
Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения - РИА Новости, 13.02.2024
Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения, для этого в ГД будет создана рабочая группа, сообщила... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:35
2024-02-13T13:35
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения, для этого в ГД будет создана рабочая группа, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. "Председатель ГД предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения… Для этого в Государственной Думе будет создана рабочая группа", - сообщила пресс-служба. На пленарном заседании во вторник Володин обратил внимание на то, что в региональных вузах в недостаточном количестве готовят педагогические и медицинские кадры. По словам председателя ГД, "в областных центрах дефицит учителей – физиков, математиков, (учителей - ред.) иностранных языков, информатики". Володин предложил создать рабочую группу для обсуждения данного вопроса. "В апреле мы займемся конкретикой. Учителями, врачами, кого не хватает в школах, больницах. Обсудим, как создать условия, что бы их привлечь, повысить престиж профессии… Нам надо эти вопросы обсуждать и спрашивать с тех, кто отвечает за это, как они собираются решать эту проблему", - приводит его слова пресс-служба.
https://ria.ru/20240211/proekt-1926697443.html
https://ria.ru/20240206/popravki-1925752199.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_320:0:2880:1920_1920x0_80_0_0_342dcd494b3e15fa84bbc3acd5256c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин предложил обсудить повышение качества целевого обучения

Володин предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения, для этого в ГД будет создана рабочая группа, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы.
"Председатель ГД предложил обсудить вопросы повышения качества целевого обучения… Для этого в Государственной Думе будет создана рабочая группа", - сообщила пресс-служба.
Студенты идут по коридору в университете - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
В России предложили создать комнаты для детей студенток в университетах
11 февраля, 15:05
На пленарном заседании во вторник Володин обратил внимание на то, что в региональных вузах в недостаточном количестве готовят педагогические и медицинские кадры.
По словам председателя ГД, "в областных центрах дефицит учителей – физиков, математиков, (учителей - ред.) иностранных языков, информатики".
Володин предложил создать рабочую группу для обсуждения данного вопроса.
"В апреле мы займемся конкретикой. Учителями, врачами, кого не хватает в школах, больницах. Обсудим, как создать условия, что бы их привлечь, повысить престиж профессии… Нам надо эти вопросы обсуждать и спрашивать с тех, кто отвечает за это, как они собираются решать эту проблему", - приводит его слова пресс-служба.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
ГД разрабатывает поправки о критериях предоставления общежития студентам
6 февраля, 17:02
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала