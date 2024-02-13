https://ria.ru/20240213/vaktsina-1927109515.html

Роспотребнадзор разработал прототип живой вакцины против сезонного гриппа

Роспотребнадзор разработал прототип живой вакцины против сезонного гриппа - РИА Новости, 13.02.2024

Роспотребнадзор разработал прототип живой вакцины против сезонного гриппа

Роспотребнадзор разработал прототип живой культуральной вакцины против сезонного гриппа "ВекторВакКвадри", в 2024 году начнутся доклинические исследования,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:53

2024-02-13T15:53

2024-02-13T15:53

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал прототип живой культуральной вакцины против сезонного гриппа "ВекторВакКвадри", в 2024 году начнутся доклинические исследования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы работаем над живой культуральной вакциной против сезонного гриппа "ВекторВакКвадри", прототип препарата у нас уже готов и этот подход применен впервые в мире, в этом году мы приступаем к "доклинике", - сказала Попова в ходе публичного заседания совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы в рамках Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20240213/rospotrebnadzor-1927054466.html

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2024

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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)