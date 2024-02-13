https://ria.ru/20240213/uspekh-1927191655.html

Опрос: большинство немцев не верят в успех Украины на поле боя

Опрос: большинство немцев не верят в успех Украины на поле боя - РИА Новости, 13.02.2024

Опрос: большинство немцев не верят в успех Украины на поле боя

Большинство граждан Германии, несмотря на поддержку со стороны Запада, не верят в военный успех Украины, сообщает немецкое подразделение компании... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T21:05

2024-02-13T21:05

2024-02-13T21:05

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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Большинство граждан Германии, несмотря на поддержку со стороны Запада, не верят в военный успех Украины, сообщает немецкое подразделение компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Компания ссылается на результаты опроса, однако не приводит каких-либо данных о нем. "На вопрос о том, сможет ли Украина успешно противостоять России при поддержке Запада, немцы отвечают скептически: 39% видят шансы. 48% (скорее) скептически относятся к долгосрочной способности Украины противостоять", - сообщается в пресс-релизе на сайте компании. В компании заявили, что в то же время большинство респондентов выразили сомнения в том, что НАТО и Запад продолжат политику сдерживания России при переизбранном президенте США Дональде Трампе. "Только 7% считают США надежными в этом отношении, в то время как 15,4% сохраняют довольно высокий уровень доверия. Явное большинство - 59,1% - ожидает, что при президентстве Трампа США (значительно) сократят свое участие в делах Украины", - говорится далее. Отмечается, что поддержка НАТО с начала конфликта на Украине среди немцев упала с 65% в 2022 году до 52%. На вопрос об отношении к бундесверу положительно ответили 45,5%. В 2022 году положительный настрой по отношению к немецкой армии был у 54%. По данным немецкого правительства, Германия в прошлом году поставила Украине оружие на сумму 5,4 миллиарда евро и намерена удвоить свои обязательства.

https://ria.ru/20240207/opros-1926013987.html

https://ria.ru/20240206/germaniya-1925679745.html

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в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, нато