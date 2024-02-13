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Опрос: большинство немцев не верят в успех Украины на поле боя - РИА Новости, 13.02.2024
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21:05 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/uspekh-1927191655.html
Опрос: большинство немцев не верят в успех Украины на поле боя
Опрос: большинство немцев не верят в успех Украины на поле боя - РИА Новости, 13.02.2024
Опрос: большинство немцев не верят в успех Украины на поле боя
Большинство граждан Германии, несмотря на поддержку со стороны Запада, не верят в военный успех Украины, сообщает немецкое подразделение компании... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:05
2024-02-13T21:05
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Большинство граждан Германии, несмотря на поддержку со стороны Запада, не верят в военный успех Украины, сообщает немецкое подразделение компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Компания ссылается на результаты опроса, однако не приводит каких-либо данных о нем. "На вопрос о том, сможет ли Украина успешно противостоять России при поддержке Запада, немцы отвечают скептически: 39% видят шансы. 48% (скорее) скептически относятся к долгосрочной способности Украины противостоять", - сообщается в пресс-релизе на сайте компании. В компании заявили, что в то же время большинство респондентов выразили сомнения в том, что НАТО и Запад продолжат политику сдерживания России при переизбранном президенте США Дональде Трампе. "Только 7% считают США надежными в этом отношении, в то время как 15,4% сохраняют довольно высокий уровень доверия. Явное большинство - 59,1% - ожидает, что при президентстве Трампа США (значительно) сократят свое участие в делах Украины", - говорится далее. Отмечается, что поддержка НАТО с начала конфликта на Украине среди немцев упала с 65% в 2022 году до 52%. На вопрос об отношении к бундесверу положительно ответили 45,5%. В 2022 году положительный настрой по отношению к немецкой армии был у 54%. По данным немецкого правительства, Германия в прошлом году поставила Украине оружие на сумму 5,4 миллиарда евро и намерена удвоить свои обязательства.
https://ria.ru/20240207/opros-1926013987.html
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в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Германия, Дональд Трамп, НАТО
Опрос: большинство немцев не верят в успех Украины на поле боя

Опрос PwC: 48% скептически относятся к успеху Украины на поле боя

© AP Photo / Michael ProbstНабережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Michael Probst
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Большинство граждан Германии, несмотря на поддержку со стороны Запада, не верят в военный успех Украины, сообщает немецкое подразделение компании PricewaterhouseCoopers (PwC).
Компания ссылается на результаты опроса, однако не приводит каких-либо данных о нем.
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«
"На вопрос о том, сможет ли Украина успешно противостоять России при поддержке Запада, немцы отвечают скептически: 39% видят шансы. 48% (скорее) скептически относятся к долгосрочной способности Украины противостоять", - сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
В компании заявили, что в то же время большинство респондентов выразили сомнения в том, что НАТО и Запад продолжат политику сдерживания России при переизбранном президенте США Дональде Трампе.
«
"Только 7% считают США надежными в этом отношении, в то время как 15,4% сохраняют довольно высокий уровень доверия. Явное большинство - 59,1% - ожидает, что при президентстве Трампа США (значительно) сократят свое участие в делах Украины", - говорится далее.
Отмечается, что поддержка НАТО с начала конфликта на Украине среди немцев упала с 65% в 2022 году до 52%. На вопрос об отношении к бундесверу положительно ответили 45,5%. В 2022 году положительный настрой по отношению к немецкой армии был у 54%.
По данным немецкого правительства, Германия в прошлом году поставила Украине оружие на сумму 5,4 миллиарда евро и намерена удвоить свои обязательства.
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