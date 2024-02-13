https://ria.ru/20240213/ukraina-1927128147.html

Под Пензой задержали мужчину, который пытался уехать воевать на Украину

Под Пензой задержали мужчину, который пытался уехать воевать на Украину - РИА Новости, 13.02.2024

Под Пензой задержали мужчину, который пытался уехать воевать на Украину

Житель Пензенской области прилетел в Калининградскую область, чтобы через границу с Литвой попасть на Украину и вступить там в запрещенный "Легион "Свобода... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:49

2024-02-13T16:49

2024-02-13T16:51

россия

илья пономарев

украина

пенза

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

генеральная прокуратура рф

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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КАЛИНИНГРАД, 13 фев - РИА Новости. Житель Пензенской области прилетел в Калининградскую область, чтобы через границу с Литвой попасть на Украину и вступить там в запрещенный "Легион "Свобода России"* - его задержали сотрудники ФСБ, сообщает пресс-служба калининградского УФСБ. "Подозреваемый вступил в контакт с представителями украинских националистических террористических организаций, для вступления в которые ему необходимо было выехать на территорию Украины. При попытке пересечения государственной границы Российской Федерации и Литовской Республики был задержан", - говорится в релизе. По информации УФСБ, при себе у подозреваемого обнаружены и изъяты деньги, документы и мобильный телефон, "свидетельствующие о его преступных намерениях". Возбуждено уголовное дело о покушение на вступление в террористическую организацию. В марте прошлого года Верховный суд РФ признал террористическим и запретил в России украинский "Легион "Свобода России"*. По оценке Генпрокуратуры РФ, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". В 2022 года источник РИА Новости сообщал о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала "Легиона". По его словам, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев**, также фигурирующий в России в уголовных делах.* Террористическая организация, запрещена в России** Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20240213/mobilizatsiya-1927124000.html

россия

украина

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, илья пономарев, украина, пенза, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, госдума рф, ситуация в днр и лнр