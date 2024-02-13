https://ria.ru/20240213/ukraina-1927128147.html
Под Пензой задержали мужчину, который пытался уехать воевать на Украину
Под Пензой задержали мужчину, который пытался уехать воевать на Украину - РИА Новости, 13.02.2024
Под Пензой задержали мужчину, который пытался уехать воевать на Украину
Житель Пензенской области прилетел в Калининградскую область, чтобы через границу с Литвой попасть на Украину и вступить там в запрещенный "Легион "Свобода... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:49
2024-02-13T16:49
2024-02-13T16:51
россия
илья пономарев
украина
пенза
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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КАЛИНИНГРАД, 13 фев - РИА Новости. Житель Пензенской области прилетел в Калининградскую область, чтобы через границу с Литвой попасть на Украину и вступить там в запрещенный "Легион "Свобода России"* - его задержали сотрудники ФСБ, сообщает пресс-служба калининградского УФСБ. "Подозреваемый вступил в контакт с представителями украинских националистических террористических организаций, для вступления в которые ему необходимо было выехать на территорию Украины. При попытке пересечения государственной границы Российской Федерации и Литовской Республики был задержан", - говорится в релизе. По информации УФСБ, при себе у подозреваемого обнаружены и изъяты деньги, документы и мобильный телефон, "свидетельствующие о его преступных намерениях". Возбуждено уголовное дело о покушение на вступление в террористическую организацию. В марте прошлого года Верховный суд РФ признал террористическим и запретил в России украинский "Легион "Свобода России"*. По оценке Генпрокуратуры РФ, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". В 2022 года источник РИА Новости сообщал о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала "Легиона". По его словам, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев**, также фигурирующий в России в уголовных делах.* Террористическая организация, запрещена в России** Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20240213/mobilizatsiya-1927124000.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, илья пономарев, украина, пенза, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Россия, Илья Пономарев, Украина, Пенза, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Под Пензой задержали мужчину, который пытался уехать воевать на Украину
Под Пензой задержали мужчину, который ехал на Украину воевать против России