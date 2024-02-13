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ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:22 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/ukraina-1926997697.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 13.02.2024
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска применили при обстреле Никитовского района Горловки ударный беспилотник, сбросив один боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:22
2024-02-13T09:22
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска применили при обстреле Никитовского района Горловки ударный беспилотник, сбросив один боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:00 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, за полчаса с 8.30 несколько раз обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров, уточнило представительство. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
ВСУ атаковали Горловку беспилотником

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Горловку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска применили при обстреле Никитовского района Горловки ударный беспилотник, сбросив один боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:00 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях пока не сообщается.
Кроме того, за полчаса с 8.30 несколько раз обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров, уточнило представительство.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествия
 
 
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