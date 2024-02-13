https://ria.ru/20240213/ukraina-1926997697.html

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 13.02.2024

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

Украинские войска применили при обстреле Никитовского района Горловки ударный беспилотник, сбросив один боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:22

2024-02-13T09:22

2024-02-13T09:22

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска применили при обстреле Никитовского района Горловки ударный беспилотник, сбросив один боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:00 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, за полчаса с 8.30 несколько раз обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров, уточнило представительство. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240212/mask-1926961978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, происшествия