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"Начать переговоры". В Киеве запаниковали из-за мощных ударов России
"Начать переговоры". В Киеве запаниковали из-за мощных ударов России - РИА Новости, 13.02.2024
"Начать переговоры". В Киеве запаниковали из-за мощных ударов России
Украине нечего противопоставить ракетным ударам России, поэтому Киеву нужно искать мирное урегулирование конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T03:50
2024-02-13T03:50
2024-02-13T05:33
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украине нечего противопоставить ракетным ударам России, поэтому Киеву нужно искать мирное урегулирование конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Растет ли эффективность ПВО? <…> Делаем отрицательный вывод. <...> (Удары России. — Прим. ред.) Становятся все более массивными, мощными", — сказал аналитик.Соскин уверен, что украинские власти способны ответить на российские удары лишь пустыми угрозами.По мнению экс-советника Кучмы, команда Зеленского занимается целенаправленным уничтожением украинцев. Настоящий политический лидер запросил бы мира с Россией еще осенью, после провала контрнаступления, добавил он."Если бы уже было бы подписано соглашение с Российской Федерацией о временном прекращении огня, <…> и начались бы переговоры, <…> то вот этих всех смертоубийств <...> не было бы. <...> Люди на Украине должны протрезветь от этого зеленого денатурата", — предупредил Соскин.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
https://ria.ru/20240213/vzryvy-1926974548.html
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в мире, россия, украина, олег соскин, леонид кучма, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Олег Соскин, Леонид Кучма, Владимир Зеленский
"Начать переговоры". В Киеве запаниковали из-за мощных ударов России
Экс-советник Кучмы Соскин: украинская ПВО не справится с ударам России
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Украине нечего противопоставить ракетным ударам России, поэтому Киеву нужно искать мирное урегулирование конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале
.
"Растет ли эффективность ПВО? <…> Делаем отрицательный вывод. <...> (Удары России. — Прим. ред.) Становятся все более массивными, мощными", — сказал аналитик.
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Соскин уверен, что украинские власти способны ответить на российские удары лишь пустыми угрозами.
По мнению экс-советника Кучмы, команда Зеленского занимается целенаправленным уничтожением украинцев. Настоящий политический лидер запросил бы мира с Россией еще осенью, после провала контрнаступления, добавил он.
"Если бы уже было бы подписано соглашение с Российской Федерацией о временном прекращении огня, <…> и начались бы переговоры, <…> то вот этих всех смертоубийств <...> не было бы. <...> Люди на Украине должны протрезветь от этого зеленого денатурата", — предупредил Соскин.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине
. Как заявлял тогда Владимир Путин
, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону
, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев
договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
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