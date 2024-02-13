https://ria.ru/20240213/uchilische-1927202052.html

"Одно из лучших". Полковник СБУ неожиданно высказался о России и Сырском

"Одно из лучших". Полковник СБУ неожиданно высказался о России и Сырском - РИА Новости, 13.02.2024

"Одно из лучших". Полковник СБУ неожиданно высказался о России и Сырском

Главком ВСУ Александр Сырский окончил одно из лучших военных учебных заведений, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T22:47

2024-02-13T22:47

2024-02-13T22:54

политика

александр сырский

олег стариков

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

владимирская область

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский окончил одно из лучших военных учебных заведений, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале."Он (Сырский. — Прим. ред.) окончил одно из лучших общевойсковых военных училищ, а именно Московское военное училище", — заявил он.Стариков отметил, что российское учебное заведение позволяет профессиональным офицерам получить очень хорошие базовые знания в военном деле.Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия начинает оборонительную операцию, в то время как Россия перешла в масштабное наступление по всей линии фронта.По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник ВСУ родился во Владимирской области, его родные живут в России.В украинской армии у Сырского противоречивая репутация. Ведущие западные СМИ обращают внимание на то, что солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясник и Генерал-200. Кроме того, генерал известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев признался, что биография нового главкома ВСУ вызывает у него чувство ненависти, презрения и омерзения. А глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов называл Сырского предателем Родины, сравнив его с генералом Андреем Власовым, перешедшим во время Великой Отечественной войны на сторону фашистов.

https://ria.ru/20240213/syrskiy-1927188642.html

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927113284.html

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политика, александр сырский, олег стариков, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, владимирская область