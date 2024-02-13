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"Одно из лучших". Полковник СБУ неожиданно высказался о России и Сырском - РИА Новости, 13.02.2024
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22:47 13.02.2024 (обновлено: 22:54 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/uchilische-1927202052.html
"Одно из лучших". Полковник СБУ неожиданно высказался о России и Сырском
"Одно из лучших". Полковник СБУ неожиданно высказался о России и Сырском - РИА Новости, 13.02.2024
"Одно из лучших". Полковник СБУ неожиданно высказался о России и Сырском
Главком ВСУ Александр Сырский окончил одно из лучших военных учебных заведений, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:47
2024-02-13T22:54
политика
александр сырский
олег стариков
дмитрий медведев
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский окончил одно из лучших военных учебных заведений, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале."Он (Сырский. — Прим. ред.) окончил одно из лучших общевойсковых военных училищ, а именно Московское военное училище", — заявил он.Стариков отметил, что российское учебное заведение позволяет профессиональным офицерам получить очень хорошие базовые знания в военном деле.Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия начинает оборонительную операцию, в то время как Россия перешла в масштабное наступление по всей линии фронта.По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник ВСУ родился во Владимирской области, его родные живут в России.В украинской армии у Сырского противоречивая репутация. Ведущие западные СМИ обращают внимание на то, что солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясник и Генерал-200. Кроме того, генерал известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев признался, что биография нового главкома ВСУ вызывает у него чувство ненависти, презрения и омерзения. А глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов называл Сырского предателем Родины, сравнив его с генералом Андреем Власовым, перешедшим во время Великой Отечественной войны на сторону фашистов.
https://ria.ru/20240213/syrskiy-1927188642.html
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политика, александр сырский, олег стариков, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, владимирская область
Политика, Александр Сырский, Олег Стариков, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Владимирская область
"Одно из лучших". Полковник СБУ неожиданно высказался о России и Сырском

Полковник СБУ Стариков: Сырский окончил одно из лучших военных училищ в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский окончил одно из лучших военных учебных заведений, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале.
«
"Он (Сырский. — Прим. ред.) окончил одно из лучших общевойсковых военных училищ, а именно Московское военное училище", — заявил он.
Стариков отметил, что российское учебное заведение позволяет профессиональным офицерам получить очень хорошие базовые знания в военном деле.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия начинает оборонительную операцию, в то время как Россия перешла в масштабное наступление по всей линии фронта.
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"Готов оставить позиции". Сырский сделал неожиданное заявление
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По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник ВСУ родился во Владимирской области, его родные живут в России.
В украинской армии у Сырского противоречивая репутация. Ведущие западные СМИ обращают внимание на то, что солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясник и Генерал-200. Кроме того, генерал известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев признался, что биография нового главкома ВСУ вызывает у него чувство ненависти, презрения и омерзения. А глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов называл Сырского предателем Родины, сравнив его с генералом Андреем Власовым, перешедшим во время Великой Отечественной войны на сторону фашистов.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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ПолитикаАлександр СырскийОлег СтариковДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВладимирская область
 
 
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