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Ефимов: участок в Басманном районе реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 13.02.2024
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09:05 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/uchastok-1926945245.html
Ефимов: участок в Басманном районе реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: участок в Басманном районе реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 13.02.2024
Ефимов: участок в Басманном районе реорганизуют по программе КРТ
В Басманном районе Москвы участок по улице Нижняя Сыромятническая включен в столичную программу комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:05
2024-02-13T09:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Басманном районе Москвы участок по улице Нижняя Сыромятническая включен в столичную программу комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В настоящее время на этой территории находится складское помещение в аварийном состоянии. На его месте предполагается построить базу для коммунальщиков с благоустройством участка. Проект решения о реорганизации по программе КРТ опубликован на сайте правительства Москвы."Участок в Басманном районе общей площадью 1,09 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 700 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта будут созданы комфортные и современные условия труда для 600 сотрудников городских коммунальных служб", – сказал Ефимов, его слова цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества города Максима Гамана, площадь новой базы превысит 2,5 тысячи квадратных метров, она позволит поддержать высокий уровень обслуживания столичной инфраструктуры.По программе КРТ создаются многофункциональные кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240209/krt-1926247761.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, максим гаман
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Максим Гаман

Ефимов: участок в Басманном районе реорганизуют по программе КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Басманном районе Москвы участок по улице Нижняя Сыромятническая включен в столичную программу комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В настоящее время на этой территории находится складское помещение в аварийном состоянии. На его месте предполагается построить базу для коммунальщиков с благоустройством участка. Проект решения о реорганизации по программе КРТ опубликован на сайте правительства Москвы.
«
"Участок в Басманном районе общей площадью 1,09 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 700 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта будут созданы комфортные и современные условия труда для 600 сотрудников городских коммунальных служб", – сказал Ефимов, его слова цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По данным министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества города Максима Гамана, площадь новой базы превысит 2,5 тысячи квадратных метров, она позволит поддержать высокий уровень обслуживания столичной инфраструктуры.
По программе КРТ создаются многофункциональные кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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