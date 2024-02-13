https://ria.ru/20240213/uchastok-1926945245.html

Ефимов: участок в Басманном районе реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок в Басманном районе реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 13.02.2024

Ефимов: участок в Басманном районе реорганизуют по программе КРТ

В Басманном районе Москвы участок по улице Нижняя Сыромятническая включен в столичную программу комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:05

2024-02-13T09:05

2024-02-13T09:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

максим гаман

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Басманном районе Москвы участок по улице Нижняя Сыромятническая включен в столичную программу комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В настоящее время на этой территории находится складское помещение в аварийном состоянии. На его месте предполагается построить базу для коммунальщиков с благоустройством участка. Проект решения о реорганизации по программе КРТ опубликован на сайте правительства Москвы."Участок в Басманном районе общей площадью 1,09 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 700 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта будут созданы комфортные и современные условия труда для 600 сотрудников городских коммунальных служб", – сказал Ефимов, его слова цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества города Максима Гамана, площадь новой базы превысит 2,5 тысячи квадратных метров, она позволит поддержать высокий уровень обслуживания столичной инфраструктуры.По программе КРТ создаются многофункциональные кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240209/krt-1926247761.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, максим гаман