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В Тюмени арестовали всех участников нападений на подростков - РИА Новости, 13.02.2024
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16:14 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/tyumen-1927115395.html
В Тюмени арестовали всех участников нападений на подростков
В Тюмени арестовали всех участников нападений на подростков - РИА Новости, 13.02.2024
В Тюмени арестовали всех участников нападений на подростков
В Тюмени по обвинению в хулиганстве арестованы все трое участников нападений на подростков, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:14
2024-02-13T16:14
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 13 фев – РИА Новости. В Тюмени по обвинению в хулиганстве арестованы все трое участников нападений на подростков, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Согласно предоставленным в суд материалам, 19 января трое молодых людей в торговом центре "Солнечный", а также 20 января по улице Широтной грубо нарушили общественный порядок, причинив телесные повреждения потерпевшим. Ранее видеозаписи побоев опубликовали местные паблики. Полиция установила личности нападавших: двое учатся в той же школе, что и один из потерпевших. "Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения… (фигурантам - ред.) 2008 года рождения. Молодые люди подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. По постановлениям суда обвиняемые будут содержаться под стражей по 11 апреля 2024 года", - указано в сообщении. Старшего из фигурантов дела, молодого человека 2006 года рождения, также по решению суда сегодня отправили под арест по 11 апреля. В пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области пояснили, что молодым людям на момент преступления было 15 и 17 лет, ими избиты двое подростков. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествий и проверяют причастность арестованных к совершению аналогичных преступлений.
https://ria.ru/20240213/truboprovod-1927048692.html
https://ria.ru/20240212/arest-1926768536.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия
В Тюмени арестовали всех участников нападений на подростков

В Тюмени арестовали троих участников нападений на подростков в ТЦ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 13 фев – РИА Новости. В Тюмени по обвинению в хулиганстве арестованы все трое участников нападений на подростков, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Согласно предоставленным в суд материалам, 19 января трое молодых людей в торговом центре "Солнечный", а также 20 января по улице Широтной грубо нарушили общественный порядок, причинив телесные повреждения потерпевшим. Ранее видеозаписи побоев опубликовали местные паблики. Полиция установила личности нападавших: двое учатся в той же школе, что и один из потерпевших.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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Вчера, 12:54
"Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения… (фигурантам - ред.) 2008 года рождения. Молодые люди подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. По постановлениям суда обвиняемые будут содержаться под стражей по 11 апреля 2024 года", - указано в сообщении.
Старшего из фигурантов дела, молодого человека 2006 года рождения, также по решению суда сегодня отправили под арест по 11 апреля.
В пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области пояснили, что молодым людям на момент преступления было 15 и 17 лет, ими избиты двое подростков. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествий и проверяют причастность арестованных к совершению аналогичных преступлений.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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