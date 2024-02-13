https://ria.ru/20240213/tyumen-1927115395.html

В Тюмени арестовали всех участников нападений на подростков

В Тюмени арестовали всех участников нападений на подростков - РИА Новости, 13.02.2024

В Тюмени арестовали всех участников нападений на подростков

В Тюмени по обвинению в хулиганстве арестованы все трое участников нападений на подростков, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:14

2024-02-13T16:14

2024-02-13T16:14

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тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 13 фев – РИА Новости. В Тюмени по обвинению в хулиганстве арестованы все трое участников нападений на подростков, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Согласно предоставленным в суд материалам, 19 января трое молодых людей в торговом центре "Солнечный", а также 20 января по улице Широтной грубо нарушили общественный порядок, причинив телесные повреждения потерпевшим. Ранее видеозаписи побоев опубликовали местные паблики. Полиция установила личности нападавших: двое учатся в той же школе, что и один из потерпевших. "Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения… (фигурантам - ред.) 2008 года рождения. Молодые люди подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. По постановлениям суда обвиняемые будут содержаться под стражей по 11 апреля 2024 года", - указано в сообщении. Старшего из фигурантов дела, молодого человека 2006 года рождения, также по решению суда сегодня отправили под арест по 11 апреля. В пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области пояснили, что молодым людям на момент преступления было 15 и 17 лет, ими избиты двое подростков. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествий и проверяют причастность арестованных к совершению аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20240213/truboprovod-1927048692.html

https://ria.ru/20240212/arest-1926768536.html

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происшествия, тюмень, тюменская область, россия