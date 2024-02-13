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Новый питающий центр мощностью 50 МВА открыли в Туле
Новый питающий центр мощностью 50 МВА открыли в Туле - РИА Новости, 13.02.2024
Новый питающий центр мощностью 50 МВА открыли в Туле
Современную подстанцию "Красные ворота" мощностью 50 МВА, которая обеспечит электроэнергией новый жилой микрорайон, ввели в работу в Туле, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:55
2024-02-13T17:55
2024-02-13T17:55
тульская область
тульская область
алексей дюмин
жкх
тула
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Современную подстанцию "Красные ворота" мощностью 50 МВА, которая обеспечит электроэнергией новый жилой микрорайон, ввели в работу в Туле, сообщает пресс-служба областного правительства. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава ПАО "Россети" Андрей Рюмин и генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский. Энергообъект оснащен современным оборудованием российского производства, обеспечен интеллектуальными системами управления. Его работа может полностью контролироваться удаленно – без присутствия персонала на площадке. Подстанция 110 кВ "Красные ворота" обеспечит электроснабжение строящегося жилого комплекса, где будут жить почти 20 тысяч человек. Также от нее будут запитаны объекты социальной инфраструктуры, включая два детских сада, две школы, торговый центр, уточняется в сообщении. Эта подстанция стал одним из самых масштабных энергетических объектов, введенных в эксплуатацию в Тульской области за последние 13 лет. А также – первый объект, построенный в регионе в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Его общая стоимость превысила один миллиард рублей, добавили в пресс-службе. "Новый питающий центр позволит создать хороший задел на будущее. Даст импульс развитию жилищного строительства, созданию объектов социальной инфраструктуры и новых производств", – сказал губернатор Дюмин, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона поблагодарил компанию "Россети" за системную работу, которая позволит обеспечивать стабильность энергоснабжения в Тульской области. А также – за помощь в развитии регионов России, включая новые территории.
https://ria.ru/20240110/tula-1920596663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, алексей дюмин, жкх, тула
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, ЖКХ, Тула
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Современную подстанцию "Красные ворота" мощностью 50 МВА, которая обеспечит электроэнергией новый жилой микрорайон, ввели в работу в Туле, сообщает пресс-служба областного правительства.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин
, глава ПАО "Россети
" Андрей Рюмин и генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский.
Энергообъект оснащен современным оборудованием российского производства, обеспечен интеллектуальными системами управления. Его работа может полностью контролироваться удаленно – без присутствия персонала на площадке. Подстанция 110 кВ "Красные ворота" обеспечит электроснабжение строящегося жилого комплекса, где будут жить почти 20 тысяч человек. Также от нее будут запитаны объекты социальной инфраструктуры, включая два детских сада, две школы, торговый центр, уточняется в сообщении.
Эта подстанция стал одним из самых масштабных энергетических объектов, введенных в эксплуатацию в Тульской области за последние 13 лет. А также – первый объект, построенный в регионе в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Его общая стоимость превысила один миллиард рублей, добавили в пресс-службе.
"Новый питающий центр позволит создать хороший задел на будущее. Даст импульс развитию жилищного строительства, созданию объектов социальной инфраструктуры и новых производств", – сказал губернатор Дюмин, слова которого приводятся в сообщении.
Глава региона поблагодарил компанию "Россети" за системную работу, которая позволит обеспечивать стабильность энергоснабжения в Тульской области. А также – за помощь в развитии регионов России
, включая новые территории.
Дюмин назвал Тульскую область мастерской талантов и тружеников