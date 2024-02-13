https://ria.ru/20240213/tochka_rosta-1927135857.html
Свыше 130 "Точек роста" открыли в Липецкой области за четыре года
Свыше 130 "Точек роста" открыли в Липецкой области за четыре года - РИА Новости, 13.02.2024
Свыше 130 "Точек роста" открыли в Липецкой области за четыре года
Более 130 центров "Точка роста" были открыты в Липецкой области с 2019 по 2023 годы, в этом году планируют открыть еще 27, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:06
2024-02-13T17:06
2024-02-13T17:06
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 130 центров "Точка роста" были открыты в Липецкой области с 2019 по 2023 годы, в этом году планируют открыть еще 27, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, учреждения знакомят детей с современными технологиями и помогают пробовать себя в необычных профессиях. Классы обустраивают в школах и небольших городах благодаря национальному проекту "Образование". Ученики разного возраста могут посещать "Точки роста" бесплатно и изучать робототехнику, VR-технологии, 3D-моделирование и другие дисциплины. "У нас уже 139 "Точек роста". Все – в сельской местности и малых городах. В этом году собираемся открыть еще 27. Современное образование должно быть доступно каждому ребенку", - сказал губернатор. Артамонов добавил, что одна из первых "Точек роста" в Липецкой области открылась в школе № 2 в селе Доброе в 2019 году. Сейчас здесь занимаются более 500 ребят с 1 по 11 класс. Для занятий приобрели интерактивный комплекс, сенсорные ноутбуки, квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности, 3D-принтер, лазерный гравер, наборы для робототехники, фотоаппарат, видеокамеру и многое другое. Здесь проводят уроки технологии, информатики, ОБЖ, истории и английского. А после уроков организуют кружки дополнительного образования: "Инженеры-изобретатели", "Базовая робототехника" "Робототехника", "Лазерная резка", "Креативное рукоделие", "Беспилотные летательные аппараты и геоинформационные технологии". Благодаря обучению в "Точке роста" и современному оборудованию, ученики школы побеждают в конкурсах, олимпиадах по робототехнике и технологии. Так, Никита Животворев победил в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии, а Валерия Моторина стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Кроме того, Тимофей Андросов вошел в призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. "Подобные проекты очень важны. Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, способную разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо, перед детьми открываются новые перспективы", - отметил Артамонов.
https://ria.ru/20240206/elets-1925617263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 130 центров "Точка роста" были открыты в Липецкой области с 2019 по 2023 годы, в этом году планируют открыть еще 27, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, учреждения знакомят детей с современными технологиями и помогают пробовать себя в необычных профессиях. Классы обустраивают в школах и небольших городах благодаря национальному проекту "Образование". Ученики разного возраста могут посещать "Точки роста" бесплатно и изучать робототехнику, VR-технологии, 3D-моделирование и другие дисциплины.
«
"У нас уже 139 "Точек роста". Все – в сельской местности и малых городах. В этом году собираемся открыть еще 27. Современное образование должно быть доступно каждому ребенку", - сказал губернатор.
Артамонов
добавил, что одна из первых "Точек роста" в Липецкой области открылась в школе № 2 в селе Доброе в 2019 году. Сейчас здесь занимаются более 500 ребят с 1 по 11 класс. Для занятий приобрели интерактивный комплекс, сенсорные ноутбуки, квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности, 3D-принтер, лазерный гравер, наборы для робототехники, фотоаппарат, видеокамеру и многое другое.
Здесь проводят уроки технологии, информатики, ОБЖ, истории и английского. А после уроков организуют кружки дополнительного образования: "Инженеры-изобретатели", "Базовая робототехника" "Робототехника", "Лазерная резка", "Креативное рукоделие", "Беспилотные летательные аппараты и геоинформационные технологии".
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Благодаря обучению в "Точке роста" и современному оборудованию, ученики школы побеждают в конкурсах, олимпиадах по робототехнике и технологии. Так, Никита Животворев победил в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии, а Валерия Моторина стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Кроме того, Тимофей Андросов вошел в призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
"Подобные проекты очень важны. Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, способную разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо, перед детьми открываются новые перспективы", - отметил Артамонов.