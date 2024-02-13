https://ria.ru/20240213/sudan-1927005069.html

Большинство россиян покинули Судан в начале конфликта, рассказал посол

Большинство россиян покинули Судан в начале конфликта, рассказал посол - РИА Новости, 13.02.2024

Большинство россиян покинули Судан в начале конфликта, рассказал посол

Большинство российских граждан покинуло Судан в начале внутреннего конфликта в этой стране, в настоящее время продолжают находиться там не более 100 человек,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:01

2024-02-13T10:01

2024-02-13T10:02

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ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Большинство российских граждан покинуло Судан в начале внутреннего конфликта в этой стране, в настоящее время продолжают находиться там не более 100 человек, включая сотрудников посольства, рассказал в интервью РИА Новости глава дипмиссии РФ Андрей Черновол."Что касается российских граждан, то большинство из них покинуло страну в первые недели конфликта. В настоящее время в Судане находятся не более сотни россиян, включая сотрудников посольства и наших специалистов, работающих по контрактам с местными компаниями", - отметил посол. По его словам, дипломаты находятся в "плотном контакте с теми соотечественниками, которые в силу семейных обстоятельств приняли решение остаться в стране".С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20240213/sudan-1926980011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан, россия