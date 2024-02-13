https://ria.ru/20240213/sudan-1927005069.html
Большинство россиян покинули Судан в начале конфликта, рассказал посол
Большинство россиян покинули Судан в начале конфликта, рассказал посол - РИА Новости, 13.02.2024
Большинство россиян покинули Судан в начале конфликта, рассказал посол
Большинство российских граждан покинуло Судан в начале внутреннего конфликта в этой стране, в настоящее время продолжают находиться там не более 100 человек,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:01
2024-02-13T10:01
2024-02-13T10:02
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ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Большинство российских граждан покинуло Судан в начале внутреннего конфликта в этой стране, в настоящее время продолжают находиться там не более 100 человек, включая сотрудников посольства, рассказал в интервью РИА Новости глава дипмиссии РФ Андрей Черновол."Что касается российских граждан, то большинство из них покинуло страну в первые недели конфликта. В настоящее время в Судане находятся не более сотни россиян, включая сотрудников посольства и наших специалистов, работающих по контрактам с местными компаниями", - отметил посол. По его словам, дипломаты находятся в "плотном контакте с теми соотечественниками, которые в силу семейных обстоятельств приняли решение остаться в стране".С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
https://ria.ru/20240213/sudan-1926980011.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, судан, россия
Большинство россиян покинули Судан в начале конфликта, рассказал посол
Посол: в Судане после начала конфликта остаются не более ста россиян
ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Большинство российских граждан покинуло Судан в начале внутреннего конфликта в этой стране, в настоящее время продолжают находиться там не более 100 человек, включая сотрудников посольства, рассказал в интервью РИА Новости глава дипмиссии РФ Андрей Черновол.
"Что касается российских граждан, то большинство из них покинуло страну в первые недели конфликта. В настоящее время в Судане находятся не более сотни россиян, включая сотрудников посольства и наших специалистов, работающих по контрактам с местными компаниями", - отметил посол. По его словам, дипломаты находятся в "плотном контакте с теми соотечественниками, которые в силу семейных обстоятельств приняли решение остаться в стране".
С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК)
заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН
по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
Посол заявил, что Судан не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России