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Россия сохранила полновесное присутствие дипмиссии в Судане, сообщил посол - РИА Новости, 13.02.2024
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08:07 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/sudan-1926990067.html
Россия сохранила полновесное присутствие дипмиссии в Судане, сообщил посол
Россия сохранила полновесное присутствие дипмиссии в Судане, сообщил посол - РИА Новости, 13.02.2024
Россия сохранила полновесное присутствие дипмиссии в Судане, сообщил посол
Россия, в отличие от западных стран, смогла сохранить полновесное дипломатическое присутствие в Судане после начала в этой стране военных действий весной 2023... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:07
2024-02-13T08:07
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ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия, в отличие от западных стран, смогла сохранить полновесное дипломатическое присутствие в Судане после начала в этой стране военных действий весной 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол. "По моему мнению, главным достижением стало сохранение полновесного российского дипломатического присутствия в дружественном Судане, с которым нас связывают десятилетия взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях. Видим обоюдную заинтересованность в поддержании доверительного политического диалога... Тем более, что мы в отличие от западников, бежавших из Судана в первые дни конфликта, не собираемся бросать наших суданских друзей в сложный момент", - сказал Черновол. Он отметил, что приходилось сталкиваться с серьезными неудобствами, когда дипмиссия России находилась фактически в "осадном положении" в суданской столице. "Однако с учетом стоявших перед нами задач и ответственности за жизнь и безопасность наших граждан все эти проблемы отходили на второй план", - добавил дипломат. С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
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в мире, судан, россия, хартум (город), международный комитет красного креста (мккк), оон
В мире, Судан, Россия, Хартум (город), Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
Россия сохранила полновесное присутствие дипмиссии в Судане, сообщил посол

Посол Черновол: Россия сохранила полновесное присутствие дипмиссии в Судане

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкХартум, Судан
Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Хартум, Судан. Архивное фото
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ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия, в отличие от западных стран, смогла сохранить полновесное дипломатическое присутствие в Судане после начала в этой стране военных действий весной 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.
«
"По моему мнению, главным достижением стало сохранение полновесного российского дипломатического присутствия в дружественном Судане, с которым нас связывают десятилетия взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях. Видим обоюдную заинтересованность в поддержании доверительного политического диалога... Тем более, что мы в отличие от западников, бежавших из Судана в первые дни конфликта, не собираемся бросать наших суданских друзей в сложный момент", - сказал Черновол.
Он отметил, что приходилось сталкиваться с серьезными неудобствами, когда дипмиссия России находилась фактически в "осадном положении" в суданской столице. "Однако с учетом стоявших перед нами задач и ответственности за жизнь и безопасность наших граждан все эти проблемы отходили на второй план", - добавил дипломат.
С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
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