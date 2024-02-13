Рейтинг@Mail.ru
Посол заявил, что Россия поможет суданцам в урегулировании кризиса - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/sudan-1926986039.html
Посол заявил, что Россия поможет суданцам в урегулировании кризиса
Посол заявил, что Россия поможет суданцам в урегулировании кризиса - РИА Новости, 13.02.2024
Посол заявил, что Россия поможет суданцам в урегулировании кризиса
Россия готова прийти на помощь суданцам в урегулировании нынешнего военно-политического кризиса, но без навязывания "добрых услуг", заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T06:08
2024-02-13T06:08
в мире
россия
судан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_131775264f3d43a43f76461f89b93199.jpg
ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия готова прийти на помощь суданцам в урегулировании нынешнего военно-политического кризиса, но без навязывания "добрых услуг", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол. "С самого начала конфликта мы последовательно выступаем за достижение политического разрешения кризиса самими суданцами без вмешательства извне. Уверены, что наши суданские друзья, не раз проходившие через серьезные испытания, смогут преодолеть стоящие перед ними экзистенциальные вызовы", - сказал он. "Россия всегда готова прийти на помощь своим друзьям, если они ее попросят, но, в отличие от западников, никогда не навязывает подобные "добрые услуги". В любом случае решающее слово остается за самими суданцами", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20240213/sudan-1926980011.html
россия
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d79610112d2d09dc80a7cc0a96663f42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, судан
В мире, Россия, Судан
Посол заявил, что Россия поможет суданцам в урегулировании кризиса

Посол: Россия готова прийти на помощь суданцам в урегулировании кризиса

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия готова прийти на помощь суданцам в урегулировании нынешнего военно-политического кризиса, но без навязывания "добрых услуг", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол.
"С самого начала конфликта мы последовательно выступаем за достижение политического разрешения кризиса самими суданцами без вмешательства извне. Уверены, что наши суданские друзья, не раз проходившие через серьезные испытания, смогут преодолеть стоящие перед ними экзистенциальные вызовы", - сказал он.
Российский боевой корабль Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Посол заявил, что Судан не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России
03:08
"Россия всегда готова прийти на помощь своим друзьям, если они ее попросят, но, в отличие от западников, никогда не навязывает подобные "добрые услуги". В любом случае решающее слово остается за самими суданцами", - добавил дипломат.
 
В миреРоссияСудан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала