https://ria.ru/20240213/sudan-1926986039.html

Посол заявил, что Россия поможет суданцам в урегулировании кризиса

Посол заявил, что Россия поможет суданцам в урегулировании кризиса - РИА Новости, 13.02.2024

Посол заявил, что Россия поможет суданцам в урегулировании кризиса

Россия готова прийти на помощь суданцам в урегулировании нынешнего военно-политического кризиса, но без навязывания "добрых услуг", заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T06:08

2024-02-13T06:08

2024-02-13T06:08

в мире

россия

судан

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ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия готова прийти на помощь суданцам в урегулировании нынешнего военно-политического кризиса, но без навязывания "добрых услуг", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол. "С самого начала конфликта мы последовательно выступаем за достижение политического разрешения кризиса самими суданцами без вмешательства извне. Уверены, что наши суданские друзья, не раз проходившие через серьезные испытания, смогут преодолеть стоящие перед ними экзистенциальные вызовы", - сказал он. "Россия всегда готова прийти на помощь своим друзьям, если они ее попросят, но, в отличие от западников, никогда не навязывает подобные "добрые услуги". В любом случае решающее слово остается за самими суданцами", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20240213/sudan-1926980011.html

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в мире, россия, судан