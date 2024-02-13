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В Туве перед судом предстанут более 30 участников движения АУЕ* - РИА Новости, 13.02.2024
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10:05 13.02.2024 (обновлено: 11:06 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/sud-1927005929.html
В Туве перед судом предстанут более 30 участников движения АУЕ*
В Туве перед судом предстанут более 30 участников движения АУЕ* - РИА Новости, 13.02.2024
В Туве перед судом предстанут более 30 участников движения АУЕ*
Уголовное дело 16 членов запрещенного в России движения АУЕ* в Туве передано в суд, еще 20 обвиняемых знакомятся с материалами дела, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:05
2024-02-13T11:06
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уголовное дело 16 членов запрещенного в России движения АУЕ* в Туве передано в суд, еще 20 обвиняемых знакомятся с материалами дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Как установило следствие, лидером подразделения АУЕ* в Туве был Артыш Дажываа. Занять это положение в 2021 году ему помог криминальный авторитет гражданин Украины Руслан Гегечкори. В качестве главарей ячеек Дажываа привлек представителей местного криминального мира Чолдугбая Монгуша, Алдынхерела Кыргыса и других. Соучастники действовали в городах, районах и на территории исправительных учреждений республики. Они навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию, ненависть к правоохранителям, привлекая в свои ряды новых лиц, а к несогласным применяли насилие. Кроме того, они переправляли в места лишения свободы своим единомышленникам наркотики. Действия Дажываа и его соучастников в зависимости от роли квалифицированы по статьям: руководство, участие в деятельности экстремистской организации; вовлечение в экстремистскую деятельность иных лиц и ее финансирование; дезорганизация деятельности исправительного учреждения; причинение тяжкого вреда здоровью; истязание; вымогательство; незаконный оборот наркотиков; занятие высшего положения в преступной иерархии. "В суд уже направлены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, а еще 20 фигурантов знакомятся с материалами уголовных дел, после чего они также предстанут перед судом", - сказали в ведомстве. В СК уточнили, что "по уголовным делам к ответственности привлечены 52 лица, из которых 46 заключены под стражу". Гегечкори объявлен в розыск и заочно арестован."В ходе расследования обстоятельств этих преступлений следствием также получены новые данные, что помимо экстремистской деятельности соучастники занимались совершением корыстных преступлений", - сказали в ведомстве.В СК отметили, что деятельность преступников носила организованный характер: несколько групп контролировали междугородние пассажирские перевозки, "вымогая деньги и другое имущество у предпринимателей и граждан на территории республики"."Эти группы входили в организацию "Кара Шериг" (в переводе с тувинского языка - "Черная Армия"), которой с 2020 года руководил Дажываа", - сказали в СК. Как сообщал "Коммерсант", "авторитетный" предприниматель из Тувы Артыш Дажываа, являющийся одновременно заводчиком крупного рогатого скота, в июне 2022 года был арестован в Кызыле, позже его перевели в СИЗО Москвы. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)"*. С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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происшествия, россия, украина, кызыл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Кызыл, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве перед судом предстанут более 30 участников движения АУЕ*

В Туве перед судом предстанут главарь и еще более 30 участников движения АУЕ

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ девяти жителей Республики Тыва и жителя города Красноярска, подозреваемых в причастности к созданию и участию в деятельности преступного сообщества
Задержание сотрудниками ФСБ РФ девяти жителей Республики Тыва и жителя города Красноярска, подозреваемых в причастности к созданию и участию в деятельности преступного сообщества - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Задержание сотрудниками ФСБ РФ девяти жителей Республики Тыва и жителя города Красноярска, подозреваемых в причастности к созданию и участию в деятельности преступного сообщества
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уголовное дело 16 членов запрещенного в России движения АУЕ* в Туве передано в суд, еще 20 обвиняемых знакомятся с материалами дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Как установило следствие, лидером подразделения АУЕ* в Туве был Артыш Дажываа. Занять это положение в 2021 году ему помог криминальный авторитет гражданин Украины Руслан Гегечкори.
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В качестве главарей ячеек Дажываа привлек представителей местного криминального мира Чолдугбая Монгуша, Алдынхерела Кыргыса и других. Соучастники действовали в городах, районах и на территории исправительных учреждений республики. Они навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию, ненависть к правоохранителям, привлекая в свои ряды новых лиц, а к несогласным применяли насилие. Кроме того, они переправляли в места лишения свободы своим единомышленникам наркотики.
Действия Дажываа и его соучастников в зависимости от роли квалифицированы по статьям: руководство, участие в деятельности экстремистской организации; вовлечение в экстремистскую деятельность иных лиц и ее финансирование; дезорганизация деятельности исправительного учреждения; причинение тяжкого вреда здоровью; истязание; вымогательство; незаконный оборот наркотиков; занятие высшего положения в преступной иерархии.
"В суд уже направлены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, а еще 20 фигурантов знакомятся с материалами уголовных дел, после чего они также предстанут перед судом", - сказали в ведомстве.
В СК уточнили, что "по уголовным делам к ответственности привлечены 52 лица, из которых 46 заключены под стражу". Гегечкори объявлен в розыск и заочно арестован.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ девяти жителей Республики Тыва и жителя города Красноярска, подозреваемых в причастности к созданию и участию в деятельности преступного сообщества
Задержание сотрудниками ФСБ РФ девяти жителей Республики Тыва и жителя города Красноярска, подозреваемых в причастности к созданию и участию в деятельности преступного сообщества - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Задержание сотрудниками ФСБ РФ девяти жителей Республики Тыва и жителя города Красноярска, подозреваемых в причастности к созданию и участию в деятельности преступного сообщества
"В ходе расследования обстоятельств этих преступлений следствием также получены новые данные, что помимо экстремистской деятельности соучастники занимались совершением корыстных преступлений", - сказали в ведомстве.
В СК отметили, что деятельность преступников носила организованный характер: несколько групп контролировали междугородние пассажирские перевозки, "вымогая деньги и другое имущество у предпринимателей и граждан на территории республики".
"Эти группы входили в организацию "Кара Шериг" (в переводе с тувинского языка - "Черная Армия"), которой с 2020 года руководил Дажываа", - сказали в СК.
Как сообщал "Коммерсант", "авторитетный" предприниматель из Тувы Артыш Дажываа, являющийся одновременно заводчиком крупного рогатого скота, в июне 2022 года был арестован в Кызыле, позже его перевели в СИЗО Москвы.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)"*. С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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