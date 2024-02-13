https://ria.ru/20240213/subsidii-1927199119.html

На Украине заявили, что не готовы отказаться от аграрных субсидий ЕС

На Украине заявили, что не готовы отказаться от аграрных субсидий ЕС - РИА Новости, 13.02.2024

На Украине заявили, что не готовы отказаться от аграрных субсидий ЕС

Украина не собирается отказываться от субсидий и дотаций для украинского агросектора от Евросоюза, заявила во вторник украинский вице-премьер по вопросам... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T22:08

2024-02-13T22:08

2024-02-13T22:25

украина

ольга стефанишина

евросоюз

киев

молдавия

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Украина не собирается отказываться от субсидий и дотаций для украинского агросектора от Евросоюза, заявила во вторник украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ранее во вторник неназванный высокопоставленный украинский чиновник сообщил агентству Рейтер, что Украина может рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Евросоюза, условием для этого должно стать смягчение его требований по экологической повестке во время переговоров о вступлении Киева в ЕС. "Условия присоединения украинского аграрного сектора к общей аграрной политике ЕС будут определяться во время переговорного процесса. Ни о каком отказе от субсидий и дотаций речь не идет", – сказала Стефанишина в интервью украинскому изданию "Европейская правда". Она подчеркнула, что ЕС уже обсуждает необходимость реформирования общей аграрной политики, поэтому любые подобные рассуждения являются преждевременными. "Украинская сторона будет отстаивать интересы украинских фермеров, мы четко осознаем важность аграрного сектора для экономики страны", – сказала вице-премьер. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240213/kontrol-1927169178.html

https://ria.ru/20240213/uspekh-1927191655.html

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украина, ольга стефанишина, евросоюз, киев, молдавия