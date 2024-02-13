https://ria.ru/20240213/stikhi-1927087575.html
Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники стихов
Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники стихов - РИА Новости, 13.02.2024
Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники стихов
Поэтесса из Оренбурга Анастасия Воскресенская отправила участникам спецоперации сборники своих патриотических стихов, чтобы поддержать бойцов словом, сообщили в РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:39
2024-02-13T14:39
2024-02-13T14:39
надежные люди
оренбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927070815_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_9336e45dd992287248f11939aec9ab96.jpg
УФА, 13 фев – РИА Новости. Поэтесса из Оренбурга Анастасия Воскресенская отправила участникам спецоперации сборники своих патриотических стихов, чтобы поддержать бойцов словом, сообщили в общественном движении "Народный фронт" по Оренбургской области. "Оренбурженка Анастасия Воскресенская передала 450 экземпляров сборника своих стихов "Спасибо воинам России" бойцам в зону специальной военной операции. Автор принесла книги в "Народный фронт", чтобы мы доставили их на передовую", - говорится в сообщении. В организации отметили, что за чашкой чая поэтесса призналась, что большое место в её творчестве занимают патриотические стихи. "Многие из них написаны по следам телесюжетов о бойцах, которые проявляют стойкость и храбрость на поле боя. Все 50 стихотворений в сборнике - о Родине, о России, о возвращении Крыма, о героях спецоперации. Она хочет поддержать ребят, ведь слово - это тоже оружие", - добавляется в релизе. "Народ и армия едины. Как это важно нам сейчас. Бойцы, рискуя своей жизнью, хотят опору видеть в нас", - цитирует областной "Народный фронт" стихи Воскресенской.
https://ria.ru/20240213/svo-1927043419.html
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927070815_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_49c7a325ef3c14d29b691d75d8c57422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург
Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники стихов
Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники патриотических стихов
УФА, 13 фев – РИА Новости. Поэтесса из Оренбурга Анастасия Воскресенская отправила участникам спецоперации сборники своих патриотических стихов, чтобы поддержать бойцов словом, сообщили в общественном движении "Народный фронт" по Оренбургской области.
"Оренбурженка Анастасия Воскресенская передала 450 экземпляров сборника своих стихов "Спасибо воинам России" бойцам в зону специальной военной операции. Автор принесла книги в "Народный фронт", чтобы мы доставили их на передовую", - говорится в сообщении.
В организации отметили, что за чашкой чая поэтесса призналась, что большое место в её творчестве занимают патриотические стихи. "Многие из них написаны по следам телесюжетов о бойцах, которые проявляют стойкость и храбрость на поле боя. Все 50 стихотворений в сборнике - о Родине, о России, о возвращении Крыма, о героях спецоперации. Она хочет поддержать ребят, ведь слово - это тоже оружие", - добавляется в релизе.
"Народ и армия едины. Как это важно нам сейчас. Бойцы, рискуя своей жизнью, хотят опору видеть в нас", - цитирует областной "Народный фронт" стихи Воскресенской.
Ингушетия отравит более 20 тонн гуманитарного груза для бойцов СВО