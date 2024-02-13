https://ria.ru/20240213/stikhi-1927087575.html

Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники стихов

Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники стихов - РИА Новости, 13.02.2024

Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники стихов

Поэтесса из Оренбурга Анастасия Воскресенская отправила участникам спецоперации сборники своих патриотических стихов, чтобы поддержать бойцов словом, сообщили в РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:39

2024-02-13T14:39

2024-02-13T14:39

надежные люди

оренбург

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УФА, 13 фев – РИА Новости. Поэтесса из Оренбурга Анастасия Воскресенская отправила участникам спецоперации сборники своих патриотических стихов, чтобы поддержать бойцов словом, сообщили в общественном движении "Народный фронт" по Оренбургской области. "Оренбурженка Анастасия Воскресенская передала 450 экземпляров сборника своих стихов "Спасибо воинам России" бойцам в зону специальной военной операции. Автор принесла книги в "Народный фронт", чтобы мы доставили их на передовую", - говорится в сообщении. В организации отметили, что за чашкой чая поэтесса призналась, что большое место в её творчестве занимают патриотические стихи. "Многие из них написаны по следам телесюжетов о бойцах, которые проявляют стойкость и храбрость на поле боя. Все 50 стихотворений в сборнике - о Родине, о России, о возвращении Крыма, о героях спецоперации. Она хочет поддержать ребят, ведь слово - это тоже оружие", - добавляется в релизе. "Народ и армия едины. Как это важно нам сейчас. Бойцы, рискуя своей жизнью, хотят опору видеть в нас", - цитирует областной "Народный фронт" стихи Воскресенской.

https://ria.ru/20240213/svo-1927043419.html

оренбург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбург