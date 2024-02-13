Рейтинг@Mail.ru
Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники стихов - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:39 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/stikhi-1927087575.html
Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники стихов
Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники стихов - РИА Новости, 13.02.2024
Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники стихов
Поэтесса из Оренбурга Анастасия Воскресенская отправила участникам спецоперации сборники своих патриотических стихов, чтобы поддержать бойцов словом, сообщили в РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:39
2024-02-13T14:39
надежные люди
оренбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927070815_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_9336e45dd992287248f11939aec9ab96.jpg
УФА, 13 фев – РИА Новости. Поэтесса из Оренбурга Анастасия Воскресенская отправила участникам спецоперации сборники своих патриотических стихов, чтобы поддержать бойцов словом, сообщили в общественном движении "Народный фронт" по Оренбургской области. "Оренбурженка Анастасия Воскресенская передала 450 экземпляров сборника своих стихов "Спасибо воинам России" бойцам в зону специальной военной операции. Автор принесла книги в "Народный фронт", чтобы мы доставили их на передовую", - говорится в сообщении. В организации отметили, что за чашкой чая поэтесса призналась, что большое место в её творчестве занимают патриотические стихи. "Многие из них написаны по следам телесюжетов о бойцах, которые проявляют стойкость и храбрость на поле боя. Все 50 стихотворений в сборнике - о Родине, о России, о возвращении Крыма, о героях спецоперации. Она хочет поддержать ребят, ведь слово - это тоже оружие", - добавляется в релизе. "Народ и армия едины. Как это важно нам сейчас. Бойцы, рискуя своей жизнью, хотят опору видеть в нас", - цитирует областной "Народный фронт" стихи Воскресенской.
https://ria.ru/20240213/svo-1927043419.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927070815_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_49c7a325ef3c14d29b691d75d8c57422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург
Надежные люди, Оренбург
Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники стихов

Поэтесса из Оренбурга отправила в зону СВО сборники патриотических стихов

© Фото : предоставлено общественным движением "Народный фронт" по Оренбургской областиСборник патриотических стихов Анастасии Воскресенской
Сборник патриотических стихов Анастасии Воскресенской - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : предоставлено общественным движением "Народный фронт" по Оренбургской области
Сборник патриотических стихов Анастасии Воскресенской
Читать ria.ru в
УФА, 13 фев – РИА Новости. Поэтесса из Оренбурга Анастасия Воскресенская отправила участникам спецоперации сборники своих патриотических стихов, чтобы поддержать бойцов словом, сообщили в общественном движении "Народный фронт" по Оренбургской области.
"Оренбурженка Анастасия Воскресенская передала 450 экземпляров сборника своих стихов "Спасибо воинам России" бойцам в зону специальной военной операции. Автор принесла книги в "Народный фронт", чтобы мы доставили их на передовую", - говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено общественным движением "Народный фронт" по Оренбургской областиСборник патриотических стихов Анастасии Воскресенской
Сборник патриотических стихов Анастасии Воскресенской - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : предоставлено общественным движением "Народный фронт" по Оренбургской области
Сборник патриотических стихов Анастасии Воскресенской
В организации отметили, что за чашкой чая поэтесса призналась, что большое место в её творчестве занимают патриотические стихи. "Многие из них написаны по следам телесюжетов о бойцах, которые проявляют стойкость и храбрость на поле боя. Все 50 стихотворений в сборнике - о Родине, о России, о возвращении Крыма, о героях спецоперации. Она хочет поддержать ребят, ведь слово - это тоже оружие", - добавляется в релизе.
"Народ и армия едины. Как это важно нам сейчас. Бойцы, рискуя своей жизнью, хотят опору видеть в нас", - цитирует областной "Народный фронт" стихи Воскресенской.
Отправка гуманитарного груза из Ингушетии в зону СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Ингушетия отравит более 20 тонн гуманитарного груза для бойцов СВО
Вчера, 12:36
 
Надежные людиОренбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала