https://ria.ru/20240213/ssha-1927146409.html
Чак Шумер убежден, что палата представителей одобрит проект о помощи Киеву
Чак Шумер убежден, что палата представителей одобрит проект о помощи Киеву - РИА Новости, 14.02.2024
Чак Шумер убежден, что палата представителей одобрит проект о помощи Киеву
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер выразил уверенность, что законопроект о выделении помощи в 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-13T17:44
2024-02-13T17:44
2024-02-14T00:33
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер выразил уверенность, что законопроект о выделении помощи в 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту собственных границ получит сильную двухпартийную поддержку в палате представителей. Ранее соответствующий законопроект поддержал сенат. Законопроект предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю - в размере около 14 миллиардов. "Считаю, что если законопроект будет вынесен на рассмотрение палаты представителей, он будет принят при сильной двухпартийной поддержке", - сказал Шумер, выступая перед СМИ. При этом эксперты отмечают, что шансы на то, что законопроект теперь примут в палате представителей, невелики. Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон ранее уже заявил, что контролируемая Республиканской партией США палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
https://ria.ru/20240213/ssha-1927088018.html
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РИА Новости
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в мире, украина, израиль, сша, майк джонсон, чак шумер
В мире, Украина, Израиль, США, Майк Джонсон, Чак Шумер
Чак Шумер убежден, что палата представителей одобрит проект о помощи Киеву
Чак Шумер: палата представителей США поддержит законопроект о помощи Киеву
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер выразил уверенность, что законопроект о выделении помощи в 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту собственных границ получит сильную двухпартийную поддержку в палате представителей.
Ранее соответствующий законопроект поддержал сенат. Законопроект предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю - в размере около 14 миллиардов.
Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
"Считаю, что если законопроект будет вынесен на рассмотрение палаты представителей, он будет принят при сильной двухпартийной поддержке", - сказал Шумер, выступая перед СМИ.
При этом эксперты отмечают, что шансы на то, что законопроект теперь примут в палате представителей, невелики. Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон
ранее уже заявил, что контролируемая Республиканской партией США палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой
.
В Киеве считают, что интервью Путина Карлсону повлияет на помощь Украине