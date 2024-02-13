Рейтинг@Mail.ru
Чак Шумер убежден, что палата представителей одобрит проект о помощи Киеву - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 13.02.2024 (обновлено: 00:33 14.02.2024)
https://ria.ru/20240213/ssha-1927146409.html
Чак Шумер убежден, что палата представителей одобрит проект о помощи Киеву
Чак Шумер убежден, что палата представителей одобрит проект о помощи Киеву - РИА Новости, 14.02.2024
Чак Шумер убежден, что палата представителей одобрит проект о помощи Киеву
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер выразил уверенность, что законопроект о выделении помощи в 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-13T17:44
2024-02-14T00:33
в мире
украина
израиль
сша
майк джонсон
чак шумер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907036930_0:251:3072:1978_1920x0_80_0_0_77e2d4276d770a53785d8f81ace4e862.jpg
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер выразил уверенность, что законопроект о выделении помощи в 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту собственных границ получит сильную двухпартийную поддержку в палате представителей. Ранее соответствующий законопроект поддержал сенат. Законопроект предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю - в размере около 14 миллиардов. "Считаю, что если законопроект будет вынесен на рассмотрение палаты представителей, он будет принят при сильной двухпартийной поддержке", - сказал Шумер, выступая перед СМИ. При этом эксперты отмечают, что шансы на то, что законопроект теперь примут в палате представителей, невелики. Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон ранее уже заявил, что контролируемая Республиканской партией США палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
https://ria.ru/20240213/ssha-1927088018.html
https://ria.ru/20240212/intervyu-1926866379.html
украина
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907036930_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40e6015996381b6eda22d18b2d8433ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, израиль, сша, майк джонсон, чак шумер
В мире, Украина, Израиль, США, Майк Джонсон, Чак Шумер
Чак Шумер убежден, что палата представителей одобрит проект о помощи Киеву

Чак Шумер: палата представителей США поддержит законопроект о помощи Киеву

© AP Photo / Mariam ZuhaibЛидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер выразил уверенность, что законопроект о выделении помощи в 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту собственных границ получит сильную двухпартийную поддержку в палате представителей.
Ранее соответствующий законопроект поддержал сенат. Законопроект предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю - в размере около 14 миллиардов.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Вчера, 14:40
"Считаю, что если законопроект будет вынесен на рассмотрение палаты представителей, он будет принят при сильной двухпартийной поддержке", - сказал Шумер, выступая перед СМИ.
При этом эксперты отмечают, что шансы на то, что законопроект теперь примут в палате представителей, невелики. Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон ранее уже заявил, что контролируемая Республиканской партией США палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Киеве считают, что интервью Путина Карлсону повлияет на помощь Украине
12 февраля, 15:09
 
В миреУкраинаИзраильСШАМайк ДжонсонЧак Шумер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала