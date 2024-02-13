https://ria.ru/20240213/ssha-1927146409.html

Чак Шумер убежден, что палата представителей одобрит проект о помощи Киеву

Чак Шумер убежден, что палата представителей одобрит проект о помощи Киеву - РИА Новости, 14.02.2024

Чак Шумер убежден, что палата представителей одобрит проект о помощи Киеву

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер выразил уверенность, что законопроект о выделении помощи в 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-13T17:44

2024-02-13T17:44

2024-02-14T00:33

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер выразил уверенность, что законопроект о выделении помощи в 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту собственных границ получит сильную двухпартийную поддержку в палате представителей. Ранее соответствующий законопроект поддержал сенат. Законопроект предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю - в размере около 14 миллиардов. "Считаю, что если законопроект будет вынесен на рассмотрение палаты представителей, он будет принят при сильной двухпартийной поддержке", - сказал Шумер, выступая перед СМИ. При этом эксперты отмечают, что шансы на то, что законопроект теперь примут в палате представителей, невелики. Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон ранее уже заявил, что контролируемая Республиканской партией США палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

https://ria.ru/20240213/ssha-1927088018.html

https://ria.ru/20240212/intervyu-1926866379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, израиль, сша, майк джонсон, чак шумер