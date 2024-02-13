https://ria.ru/20240213/ssha-1926978480.html

США хотят скрыть правду о своих схемах в Африке, заявило посольство России

США хотят скрыть правду о своих схемах в Африке, заявило посольство России - РИА Новости, 13.02.2024

США хотят скрыть правду о своих схемах в Африке, заявило посольство России

Госдепартамент США посредством голословных утверждений в адрес России пытается скрыть правду о собственных грязных схемах в Африке, заявило российское... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T02:26

2024-02-13T02:26

2024-02-13T10:01

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Госдепартамент США посредством голословных утверждений в адрес России пытается скрыть правду о собственных грязных схемах в Африке, заявило российское посольство в Вашингтоне в своем Telegram-канале. "Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель — скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света. Соответствующие обличительные факты об американской деятельности официально озвучивались российскими представителями. Как говорится, на воре и шапка горит", — отметили в дипмиссии.В посольстве обратили внимание на публикацию Госдепа США относительно якобы распространения российскими спецслужбами данных о деятельности Вашингтона и стран Европы в Африке. При этом утверждалось, что значительная часть так называемой антизападной кампании Москвы направлена против инициатив в сфере здравоохранения. В посольстве отметили, что Вашингтон беспокоит успешно развивающееся сотрудничество Москвы с африканскими государствами. Дипломаты назвали укрепление связей между Россией и странами материка основной причиной надуманных обвинений и попыток запугать партнеров со стороны США.

https://ria.ru/20240124/afrika-1923176322.html

https://ria.ru/20240213/afrika-1926976274.html

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в мире, россия, сша, государственный департамент сша, африка