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США хотят скрыть правду о своих схемах в Африке, заявило посольство России
США хотят скрыть правду о своих схемах в Африке, заявило посольство России - РИА Новости, 13.02.2024
США хотят скрыть правду о своих схемах в Африке, заявило посольство России
Госдепартамент США посредством голословных утверждений в адрес России пытается скрыть правду о собственных грязных схемах в Африке, заявило российское... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T02:26
2024-02-13T02:26
2024-02-13T10:01
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Госдепартамент США посредством голословных утверждений в адрес России пытается скрыть правду о собственных грязных схемах в Африке, заявило российское посольство в Вашингтоне в своем Telegram-канале. "Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель — скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света. Соответствующие обличительные факты об американской деятельности официально озвучивались российскими представителями. Как говорится, на воре и шапка горит", — отметили в дипмиссии.В посольстве обратили внимание на публикацию Госдепа США относительно якобы распространения российскими спецслужбами данных о деятельности Вашингтона и стран Европы в Африке. При этом утверждалось, что значительная часть так называемой антизападной кампании Москвы направлена против инициатив в сфере здравоохранения. В посольстве отметили, что Вашингтон беспокоит успешно развивающееся сотрудничество Москвы с африканскими государствами. Дипломаты назвали укрепление связей между Россией и странами материка основной причиной надуманных обвинений и попыток запугать партнеров со стороны США.
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в мире, россия, сша, государственный департамент сша, африка
В мире, Россия, США, Государственный департамент США, Африка
США хотят скрыть правду о своих схемах в Африке, заявило посольство России
Посольство России: США пытаются скрыть правду о своих грязных схемах в Африке