https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1927076283.html
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.02.2024
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 325 военнослужащих и один... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:14
2024-02-13T14:14
2024-02-13T14:19
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 325 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ. "На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Новокалиново Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены пять атак формирований 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка ДНР."Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Клещеевка
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении отражено пять атак, ВСУ потеряли 325 военных