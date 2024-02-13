https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1927076283.html

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.02.2024

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 325 военнослужащих и один... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:14

2024-02-13T14:14

2024-02-13T14:19

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

клещеевка

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 325 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ. "На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Новокалиново Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены пять атак формирований 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка ДНР."Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, клещеевка